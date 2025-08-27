日本野球機構（NPB）が27日の公示を発表。パ・リーグ3位のオリックスは山田修義投手を1軍登録し、代わりに椋木蓮投手を登録抹消しました。

山田投手はオリックス一筋16年目のベテランリリーフ左腕。昨季は自身初のシーズン50試合登板、防御率2.08と安定感のあるピッチングで16ホールドを記録しました。今季も開幕から1軍で投げていましたが、6月18日の中日戦で1点を追うなか登板し、0回1/3を2失点。チームに試合の流れを持ってこられず、翌19日に登録抹消となっていました。

2軍では前日26日に登板して0回1/3を投げ無失点と、通算で17試合登板、0勝1敗、防御率3.38をマークした山田投手。再び1軍の舞台に上がり、チーム防御率リーグ5位（3.43）の投手陣を支えられるでしょうか。

一方、山田投手と代わって登録抹消となったのが大卒4年目右腕の椋木投手。前日26日に再昇格を果たしましたが、昇格即登板のロッテ戦で1回2/3を投げ3失点。首脳陣にアピールできず、再び2軍で調整することとなりました。