ÌÀ°ÅÊ¬¤«¤ì¤¿ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¤ÈDeNA¡¦Æþ¹¾ÂçÀ¸¡¡¡Ö1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡×Ì¾Çì³Ú¤¬»ØÅ¦¤·¤¿9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿Åê¼ê¤Îº¹¤È¤Ï

¡¡ºå¿À¤Ï8·î26Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë3-2¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó¤Ë¡¢5ÈÖ¡¦Âç»³ÍªÊå¤Î8¹æ2¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤ÎËþÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò¡¢ÀÐ°æÂçÃÒ¤¬Æ§¤óÄ¥¤ê¡¢¼«¿È¤¬»ý¤ÄÏ¢Â³»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò¡Ö43¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ï¥ó¥Á¥ã¥óµÕÅ¾ 2025Ç¯8·î26Æü ¡Úºå¿À vs DeNA¡Û º´Æ£µÁÂ§¤Î´ã
¡¡9²ó¤Î¹¶ËÉ¤¬ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿»î¹ç¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏºåµÞ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤·¡¢ºå¿À¤ò´Þ¤á¥»¡¦¥Ñ5µåÃÄ¤ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¤¿º´Æ£µÁÂ§»á¤¬8·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£3¼ºÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿DeNA¡¦Æþ¹¾ÂçÀ¸¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÎËþÎÝµ¡¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿ÀÐ°æ¤È¡¢9²ó¤òÅê¤²¤¿Î¾Åê¼ê¤Î°ã¤¤¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æþ¹¾¤ÏÂç»³¤ËÈïÃÆ¤·¤¿154¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢3ËÜ¤ÎÈï°ÂÂÇ¤Èº´Æ£µ±ÌÀ¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÄ¾µå¤ò¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¿¡£Á´14µåÃæ11µå¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¡¢3µå¤¬¥Õ¥©¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡£ºÇÂ®157¥¥í¤È°ÒÎÏ½½Ê¬¤Ê¤¬¤é¡¢º´Æ£»á¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¤·¤«Åê¤²¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡£·ë¶É¡¢Âç»³¤Ë¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°1ËÜ¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡µß±çÅê¼ê¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ç²¡¤¹·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°1ËÜ¤ÇÂÔ¤¿¤ì¤¿¤é¡¢º£¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦ÂÇ¤Ä¡×¤ÈÌ¾Çì³Ú¡£1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢¥«¥¦¥ó¥È¼è¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢¤â¤¦1µå¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤À¤±¤¸¤ãÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÀÐ°æ¤Ï¤É¤¦¤«¡£¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÏÇØÉé¤¦¤±¤É¡¢½éµå¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÅê¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡£¥«¡¼¥Ö¤â¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢43»î¹ç¤â¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÅêµå¤Î¡ÈÉý¡É¤Î°ã¤¤¤òÉ¾²Á¡£º£µ¨¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¡ÊÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¡Ë¥·¥ó¥«¡¼¤È¤«¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òº®¤¼¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤À¤±¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸«Î©¤Æ¤¿¡£
¡¡º´Æ£»á¤Ïºå¿ÀµÕÅ¾·à¤ÎÉúÀþ¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£DeNA¤Ï8²ó¤«¤é2ÈÖ¼ê¤Ç°ËÀªÂçÌ´¤¬ÅÐÈÄ¡£Ìµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤¿¤¬¡¢°ì»à¤«¤éºäËÜÀ¿»ÖÏº¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢9ÈÖ¤Ç¹¶·â½ªÎ»¡£9²ó¤Ï1ÈÖ¡¦¶áËÜ¸÷»Ê¤«¤é¤Î¹¥ÂÇ½ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Íµå¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é9ÈÖ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£²¼°ÌÂÇÀþ¤Ë»Íµå¤ò½Ð¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£3¿Í¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¤â¡¢·ë¶É¤ÏºäËÜ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ê9²ó¤Ï¡ËÂç»³¤Þ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¢¤ì¤¬9ÈÖ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¤¿¤Ã¤¿1»Íµå¡¢¤µ¤ì¤É1»Íµå¡£¡Ö9²ó¤¬¶áËÜ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿À·Ð¤ò»È¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Í¡×¤Èº´Æ£»á¡£»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤È¼é¸î¿À¤Î²ÝÂê¡£¤½¤ì¤é¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢DeNA¤ÏÌÔ¸×¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
