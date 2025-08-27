Éüµ¢¤Î¥¥±¤¬¡ÈÀäÂÐ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¡É¤ÈµñÈÝ¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡×ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿ËÜ²»
¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤Ï(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö8·î26Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë6¡Ý3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£2°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤â¾¡¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ö1¡×¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïº¸Éª¤Î±ê¾É¤Î¤¿¤áÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¡Ö8ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÉüµ¢¡£4²ó¤Ëµ¾Èô¡¢6²ó¤Ë¤Ï±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¡¢3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ1ÆÀÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¡¢Éüµ¢¸åÂ¨·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö²¿¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥Ø¥Ã¥É¥®¥¢¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodger Insider¡Ù¤Î¥ß¡¼¥¬¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢»á¤Ï¡¢µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÆâÌî¤Ç700»î¹ç¡¢³°Ìî¤Ç600»î¹ç°Ê¾å¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÌö¤Ï¼éÈ÷ÎÏ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÈà¤Ï¶¯¤¯¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÂÇ·â¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼éÈ÷¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤ËµïÂ³¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡34ºÐ¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢µïÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£¹¬±¿¤Ë¤â¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¼éÈ÷¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬1¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢Êá¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£¡ÖÅê¼ê¤ÏµåÂ®¤¬Â®¤¯¤ÆÊÑ²½µå¤âÂ¿¤¯¡¢Êá¼ê¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÊá¼ê¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ¿Í¤ÎËÜ²»¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤À¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤Î·ã¤·¤µ¤òÃÎ¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Êá¼ê¤ÏÌ³¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï10·î¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë·ã¤·¤¤Àï¤¤¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£¡È¤ªº×¤êÃË¡É¤ÎÉüµ¢¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍê¤â¤·¤¤¸Â¤ê¤À¡£
