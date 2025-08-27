ワン・ダイレクションのメンバーで歌手のハリー・スタイルズ（31）と女優のゾーイ・クラヴィッツ（36）が、「まるでティーンエイジャーのようにキスしている」姿を目撃されたという。先週、ゾーイはロンドンのレスター・スクエアで開催された新作スリラー映画「Caught Stealing」のプレミア上映会に出席。その後、徒歩10分ほどの距離にあるソーホー地区の「リタズ・ビストロ」で、ハリーと共に時間を過ごしていたという。



【写真】いちゃいちゃのお相手はレニーの娘ゾーイ・クラヴィッツ

ある情報筋は英紙「ザ・サン」に「ハリーとゾーイはリタズの片隅にひっそりと座り、まるでティーンエイジャーのようにキスをしていました。お互いに夢中の様子で、誰かに見られても気にしていないようでした。2人は一緒に店に入ってきましたし、間違いなくデートでしたね。素敵なカップルです」と語った。また、2人は24日にローマでも目撃されており、石畳の道を腕を組んで歩く姿がカメラに収められていた。



別の情報筋によると、ゾーイはフランスで同映画のプロモーション活動を終えた後、ハリーと合流するためにイタリアへ向かったそうで、交際はまだ初期段階にあるという。



ハリーは昨年4月にカナダ人女優のテイラー・ラッセルと破局して以来、シングルとされているが、6月には英グラストンベリー・フェスティバルのVIPエリアでプロデューサーのエラ・ケニー氏とキスしている姿が目撃されていた。ハリーは2020年から2022年まで、映画「ドント・ウォーリー・ダーリン」の撮影現場で知り合ったオリヴィア・ワイルド監督と交際。また、歌手のテイラー・スウィフト、モデルのケンダル・ジェンナー、カミーユ・ロウなどとの交際歴もある。



一方、ミュージシャンのレニー・クラヴィッツと女優のリサ・ボネットを両親に持つゾーイは、2019年から2021年まで俳優のカール・グルスマンと結婚していた。その後、2023年10月に俳優のチャニング・テイタムと婚約したが、翌年に破局している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）