NEXZ、“次世代パフォーマンスグループ”の本領発揮！自主プロジェクトで圧巻のワンテイク映像公開

JYPエンターテインメント（以下、JYP）のボーイズグループNEXZが、自主プロジェクト「NEXZ Archive 2025」の一環として、2本目のパフォーマンス映像を公開した。

JYPは8月26日20時、NEXZの公式SNSを通じてシグネチャー・パフォーマンスコンテンツ「NEXZ Archive 2025 | Y NOT Choreography | peekaboo (feat. AZ Chike) - Kendrick Lamar」を公開した。

「NEXZ Archive」は、ダンサーや振付師と共にパフォーマンスを披露するプロジェクトで、7月29日にダンスクルーChillLitとのコラボ映像を公開し、今年の幕を開けた。

（画像＝JYPエンターテインメント）

今回の映像では、有名振付師Alexx（アレックス）とチュ・ヨンビンによるチーム「Y NOT」とタッグを組み、ケンドリック・ラマーの『peekaboo (feat. AZ Chike)』を披露。最初から最後までワンテイクで撮影され、楽曲のビートやカメラワークに合わせて流れるような動きを捉えている。7人のメンバーが見せる繊細な表現力、キレのある動作、そしてパワフルなエネルギーが相乗効果を生み、映像の没入感を一層高めた。

NEXZは2024年5月に1stシングル『Ride the Vibe』でグローバルデビューし、2025年も幅広く活動を展開している。3月には日本デビューからわずか7カ月で「第39回日本ゴールドディスク大賞」を初受賞。4月に発売した2ndミニアルバム『O-RLY?』では韓国のHANTEOチャートやサークルチャートで好成績を収め、7月にリリースした日本2nd EP『One Bite』ではオリコンやBillboard Japanなど主要チャートで上位にランクインした。

さらに6月の神奈川公演を皮切りに、8月の大阪公演まで日本15都市18公演を回ったデビュー初の全国ツアー「NEXZ LIVE TOUR 2025 “One Bite”」も成功裏に終了。“次世代パフォーマンスグループ”と呼ばれる彼らの今後の活躍に、いっそう注目が集まっている。

