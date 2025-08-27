パチンコ店の経営者らが暴力団など反社会的勢力への対策を学ぶ研修会が27日、山形市で開かれました。



「暴力追放研修会」は、県内のパチンコ・パチスロ店が加盟する県遊技業協同組合が毎年開催しています。

軽集会にはパチンコ店の経営者や店長などおよそ20人が参加し、県警察本部の組織犯罪対策課で暴力団対策を担当する笠間真さんが県内外の情勢を解説しました。

県内の暴力団は去年12月末現在3団体4組織が確認されていて、構成員はおよそ40人で高齢化などにより年々減少傾向にあるということです。

一方、全国的に社会問題となっている、「匿名・流動型犯罪グループ」、トクリュウについては、構成メンバーに暴力団員がいたり、資金の流れなどから暴力団と密接に関係している可能性があると指摘しました。



県警察本部組織犯罪対策課笠間真課長補佐「暴力団と匿名・流動型犯罪グループの共通点は”資金獲得”。暴力団への対応は毅然とした態度、あいまいな態度はとらない。困ったらすぐに警察に相談を」



県遊技業協同組合は29日は三川町で、9月2日には尾花沢市で同様の研修会を開催する予定です。

