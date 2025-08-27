「ケツがデカすぎて税金とられそう」発言で話題の 27歳グラドル。中学時代の“一軍女子”の発言がトラウマに「アニメが大好きだと伝えたら…」
“令和のデカ尻クイーン”と称されるグラビアアイドル、柚乃りかさん（27歳、yuzuno_rika）。グラマーな体型もさることながら、「ケツがデカすぎて税金とられそう」などのユーモラスな発言と人柄が目を引く。北海道で生まれた彼女はなぜ、上京してグラビアアイドルを目指したのか――。
◆ルックスがコンプレックスだった中学生時代
――柚乃さんは北海道にいた中高時代に芸能界を目指したと伺いました。きっかけはあったのでしょうか。
柚乃りか：女性アイドルが大好きで。でんぱ組.incやバンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHIなどは特に傾倒しましたね。ライブツアーで地元に来てくれたときに参加して、「絶対に東京に行こう」と思いました。
――当時から、「ルックスで勝負する世界で」と思っていたのでしょうか。
柚乃りか：とんでもない。憧れで芸能界は志しましたが、特に中学生のときは自分のルックスがコンプレックスだったんです。私は中学時代、今で言う“一軍女子”のメンバーだったのですが、そのグループは1人のとてつもなく可愛い子を中心としたグループでした。いわゆるボス格ですよね。彼女は顔だけでなく性格も本当によく、社交性にも富んでいて、学校全体はもちろん、地域で有名な子だったんです。私は、その子と仲が良かったので“一軍女子”でいられるという感じでした。
◆“冴えない自分”が活動するモチベーションに
――柚乃さんほどのルックスで霞むというのは、相当ですね。“一軍女子”はオシャレで可愛い子ばかりなのでしょうか。
柚乃りか：“一軍女子”は6人いたのですが、確かに「オシャレじゃない趣味は許されない」みたいな雰囲気はありました。でも本当の私はアイドルとアニメが大好きな“オタク女子”なんです。一度、意を決して、実はアニメが大好きだと伝えたことがあって……。スマホの待ち受け画面を萌え系アニメのキャラにしていたんですよ。すると他の女子からは「気持ち悪いからやめたほうがいいよ。どうしちゃったの？」と心配されてしまって（笑）。ちょっとしたトラウマですよね、本当に気持ちを共有できないので。そんななかでも、ボス格の子は「いいじゃん、なんで今まで言ってくれなかったのよ〜」って、寛容でした。人間性ができてますよね。
――キラキラした世界にいる柚乃さんが“一軍女子”ではあるものの、わりと周囲にコンプレックスを持ちながら生きていたのは驚きです。
柚乃りか：私のなかでは、こういう“冴えない自分”に対するコンプレックスが今グラビアアイドルとして活動するモチベーションになっているとは感じます。もしも中学時代の私が自分で納得するくらい可愛くて、周囲からも羨望の眼差しで見られていたとしたら、現在こういう活動をしていないとさえ思うほどです（笑）。
◆両親からも活動を応援されている
――この夏、グラビアアイドルとして2作目のDVDを出される柚乃さんですが、前作もなかなか攻めた衣装ですよね。
柚乃りか：そうですね。実はフリーランスに転向してから1年近くが経つのですが、それまでは比較的“清楚売り”でした。個人的にはいろんな衣装に挑戦して、多くの人の目を引けたらと考えていたので、現在こうして自由にできているのは嬉しく思います。実際、フォロワー数も4万人くらいだったのが、10万人を超えました。
――ご両親もご活躍をとても楽しみにしてくれているとか。
柚乃りか：そうなんです。両親ともにSNSをフォローしてくれていて、この前は母から「鎖骨きれいだね！」とメッセージが来ました（笑）。
私の家族は結構みんなオープンな性格で、特に父は面白いと言われます。私が小学生のとき、いきなりリビングに母、弟とともに呼び出されたことがあるんです。すると驚いた表情の父が、「いま、このビデオを見ていたんだけど、幽霊が写ってる」って（笑）。それで見せられたのが大人のビデオで……今でもハッキリ覚えています。また、私は父の友人と一緒に飲むこともあるのですが、「仕事何やってるの？」と聞く友人に、父が「これだよ」って私のグラビア写真をスマホで見せて、股あたりをクローズアップしたりとか（笑）。
