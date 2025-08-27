SKE48¡¦°æ¾åÎÜ²Æ¡Ö¤¹¤´¤¯¹¬¤»¡×ÃÏ¸µ¡¦·§ËÜ¤ÇÈá´ê¤Î³®Àû¸ø±é
8·î26Æü¡¢Ì¾¸Å²°¡¦±É¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SKE48¤¬¡¢·§ËÜ¡¦»ÔÌ±²ñ´Û¥·¥¢¡¼¥º¥Û¡¼¥àÌ´¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡ÖSKE48 SUMMER Tour 2025¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°æ¾åÎÜ²Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡È»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤È¤Ê¤ëÈá´ê¤Î³®Àû¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÏSKE48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Á¡¼¥à¤´¤È¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÔ»Ô¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¸ø±é¤ò¹Ô¤¦·Á¤Ç¡¢7·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËTeam K¶¤ÎÌ¾¸Å²°¸ø±é¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£½éÆü¤È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÇ¤¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Team K¶¤Ï¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¡¢µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¡¢·§ËÜ¤ÈÎóÅç¤ò½ÄÃÇ¡£°¦ÃÎ¸ø±é¤Ç¤Ï¾¾ËÜ»ü»Ò¤¬SKE48¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Â³¤¯ÀçÂæ¸ø±é¤Ç¤Ï8·îËö¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë¿û¸¶çýÜ¿¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Î·§ËÜ¸ø±é¤Ï²áµî¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤âË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2016Ç¯¤Ï·§ËÜÃÏ¿Ì¡¢2020Ç¯¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÃæ»ß¤Ë¡£2020Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²ÃÍ½Äê¤À¤Ã¤¿°æ¾å¤Ï¡¢¡Ö·§ËÜ¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È»ö¤¢¤ë¤´¤È¤ËÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯È¯Çä¤·¤¿1st¼Ì¿¿½¸¡ØËÍ¤«¤éÀè¤Ë¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò´©¡Ë¤Ç¤â¡¢2020Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅÍ½ÄêÃÏ¤À¤Ã¤¿»ÔÌ±²ñ´Û¥·¥¢¡¼¥º¥Û¡¼¥àÌ´¥Û¡¼¥ë¤Ç¥í¥±¤ò¼Â»Ü¡£åËÄ¢¤ò²¼¤í¤·¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤µÒÀÊ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿»£±Æ¤Ë¤Ï¡¢¡È¼¡¤ËË¬¤ì¤ë¤È¤¤ÏËþ¾ì¤ÎµÒÀÊ¤Ë¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤¬Åô¤ë¤È¤¡É¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡£
Ìó9Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆËë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿·§ËÜ¸ø±é¡£µÒÀÊ¤«¤é¡Ö¤ë¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤«¤¨¤ê¡¼¡ª¡×¤ÈÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¡¢°æ¾å¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¡¢¡Ø¤¿¤À¤¤¤Þ¡Ù¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡£¤ä¤Ã¤È³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£´û¤Ë²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢¡ÖÂ©¤ò¤¹¤ë¤Î¤âËº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡¢º£Æü¤ÏºÇ¹â¤Î1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ë¡£
Team K¶¤Î¸ø±é¤ÏºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´°÷¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢4·î¤ÎÁÈ³Õ¤Ç¿·¤¿¤ËÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¡¢¸µµ¤¤µ¤ä¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Ê¤É¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¥é¥¤¥Ö¤òÅ¸³«¡£SKE48ÅÁÅý¤ÎÀ£·à¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼Ä¸¶µþ¹á¤È±üÌî¿´±©¤Î¼ã¼ê¥³¥ó¥Ó¤¬²ó¤·¤Æ¤¤¤¯MC¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¹½À®¤ÇÌ¥¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¹ÓÌîÉ±Éö¤¬°¦¼Ö¤Î¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¾§¤·¤¿¡Ø²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿¤¢¤È¡¢Â³¤¯¡Ø¤Ï¤Ë¤«¤ß¥í¥ê¡¼¥Ý¥Ã¥×¡Ù¤Ç¤¯¤Þ¥â¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ø»¿À®¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡Ù¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢SKE48¤Î±¿Æ°ÎÌ¤¬·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤Ë¤¯¤Þ¥â¥ó¥³¡¼¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤¯¤Þ¥â¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹¤ò½ª¤¨°æ¾å¤Ï¡¢¡Ö¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤Î¤È¤¤Ë¤¯¤Þ¥â¥ó¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¡Ø°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤È¤¦¤Í¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÌóÂ«¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄÌ´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï°æ¾å¤¬¡ØÈà½÷¡Ù¤ò¥½¥í¤Ç²Î¾§¡£·§ËÜ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ëÆü¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È²¹¤á¤Æ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤À¡£²ñ¾ìÃæ¤¬¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤ËºÌ¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤ÇÍÙ¤ë»Ñ¤ËÂçÀ¼ÎÌ¤Î¡Ö¤ë¡¼¤Á¤ã¤ó¥³¡¼¥ë¡×¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£°æ¾å¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¡¦·§ËÜ¤Ç³®Àû¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¤Ç¤¹¤¬»ä¤Ï¤Þ¤ÀÌ´¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿µ±¤¯»Ñ¤ÇÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶ÊÃæ¤Ë¸ì¤ê¡¢·§ËÜ¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖºÆ±é¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
Èá´ê¤À¤Ã¤¿·§ËÜ¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤¿°æ¾å¡£º£Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é9¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢Íè¤ë10Ç¯ÌÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿°ÂÆ£Î¶Ç·²ð¡ä
¡ÚTeam K¶ °æ¾åÎÜ²Æ¡¦¥³¥á¥ó¥È¡Û
SKE48 ·§ËÜ¸©½Ð¿È¤Î°æ¾åÎÜ²Æ¤Ç¤¹¡ª
¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿ÃÏ¸µ·§ËÜ¤Ç¤Î³®Àû¥é¥¤¥Ö¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª2016Ç¯¤Ë·§ËÜÃÏ¿Ì¡¢2020Ç¯¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç2ÅÙ¤âÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ê¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤Ï¡ËÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´¶¤¸¡¢³ð¤¨¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìµ»ö¤Ëº£Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬º£¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë9Ç¯ÌÜ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ïº£Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÌ´¤Ï¡¢Ê¿Æü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º·§ËÜ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç³ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Ì´¤òÄü¤á¤º¤ËÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡º£Æü¤ò¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿À®Ä¹¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤Ç·§ËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âSKE48¤Ø¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
