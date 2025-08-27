「簡単にボールを失い過ぎている」完敗で２戦未勝利、三笘薫は悔しさを露わに…スーパーゴールまであと一歩のボレーは「もう少し周りを見れば…」【現地発】
エバートンの新本拠地ヒル・ディキンソン・スタジアムに乗り込んだ三笘薫のブライトン。開幕２戦目でのシーズン初勝利を目指したが、躍動感を欠いたパフォーマンスに終始して０−２であっさりと敗れた。
トフィーズ（エバートンの愛称）にとっては、新スタジアムで行われる初のリーグ戦。長い歴史を持つクラブにおいて記念すべき一日である。５万を超すサポーターはホームチームに特大の声援を送り、会場の素晴らしい音響も手伝って、独特の雰囲気が漂っていた。
試合後、報道陣の前に姿を現した三笘は、「雰囲気に押されたのか？」との質問に対して、「そういう内容にしてしまったって感じですね」とサバサバと答えた。
序盤はブライトンがボールをキープして、攻勢の場面も見られた。18分には、三笘に絶好のチャンスが訪れる。GKバルト・フェルブルッへンのロングボールを敵CBジェームス・ターコウスキがクリアミス。定位置の左サイドから詰め寄っていた三笘は、その瞬間を逃さなかった。
素早くボールを拾うと、そのままボックス内へ進入。ボールを宙に浮かせて相手DF２人をかわして、落ち際に素早く右足を振り抜いた。決まっていればスーパーゴールだったが、シュートはクロスバーに当たって惜しくもゴールにならず。直後に天を仰いで苦笑いした三笘。「フリーな選手もいたんで、もう少し周りを見れば良かったですけど...。決め切れば良かったと思います」と唇を噛んだ。
そしてその５分後、エバートンが先制する。ショートカウンターからパスをつないで、マンチェスター・シティから新加入したMFジャック・グリーリッシュが左サイドをえぐって鋭いクロスを中央へ。走りこんだFWイリマン・エンディアイエが合わせて、鮮やかに得点した。
後半にも失点を喫したブライトンは、なかなか流れを引き戻せない。しかし２点を追う状況で迎えた同30分、三笘が右足アウトサイドでのクロスから敵DFのハンドを誘発する。だがFWダニー・ウェルベックのPKはいとも簡単にGKジョーダン・ピックフォードに止められてしまうと、さらに敗戦ムードが色濃くなり、そのまま試合終了のホイッスルが鳴った。
三笘は、「相手のロングボールへの対応が良くなかったですし、セカンドボールのところで拾われる回数も多かった。前半のチャンスを決め切れていれば違う形になってましたけど...。後半も２失点目やられましたし、そこでなかなかチャンスをつくれなかった感じです」と試合を振り返った。
開幕節のフルアム戦で試合終了間際に同点弾を許して勝ちきれず、２戦目も実力を出し切れないフラストレーションが溜まる内容。とはいえ、勝てていない要因について、日本代表アタッカーは「僕たちがうまくできてない方が強いと思います」ときっぱり。「簡単にボールを失い過ぎてるのと、切り替え含め、１対１のところで負けるところがすごく増えてるんで、そういうところですね」と分析した。
その言葉どおり、ここまでの180分間はチーム全体がかみ合ってない印象は否めず、インテンシティーが上がり切っていない感もある。この点について、背番号22は「そうですね。今日はそういうシーンがなかなかなくて、ボールが上にある中で相手のサッカーさせてしまった」と悔しさをにじませた。
加えて自身も、対峙した右サイドバックのジェイク・オブライエンを崩し切れずに、「素晴らしいディフェンダーだと思いますし、体が強いところがあるんで、後半は特にそこを出させてしまったところはあります」と反省の言葉が並んだ。
次節は難敵マンチェスター・シティを本拠地に迎えることになる。難しい試合が予想される一方、上位チームとの対戦になるとギアがグッと上がるのがブライトンの特徴とも言える。それだけに三笘は「切り替えるしかない」と前を向く。
英国時間の27日夜には、リーグカップでオックスフォード・ユナイテッドと対戦する。チャンピオンシップ（２部）の格下相手に三笘が先発する可能性は低いものの、「カラバオも始まるが、けが人も出ているし、全員で戦っていくしかないと思います」。
まずはカップ戦で今シーズン初白星を挙げて、週末のシティ戦に向けて弾みをつけたい。
取材・文●松澤浩三
