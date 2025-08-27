オスカーそっくりな抹茶ドーナツがかわいすぎる！「セサミストリートマーケット」で宇治抹茶づくしの限定フェアがスタート
セサミストリートマーケットでは、宇治抹茶づくしのカフェメニューフェア「the MATCHA meets OSCAR」が2025年8月28日(木)からスタート。 セサミストリートの人気キャラクター・オスカーのグリーンカラーから着想を得た抹茶スイーツが期間限定で登場する。
■みんなが好きなものが嫌い!? ひねくれ者オスカーが抹茶スイーツに
今回のフェアでは、そんなオスカーを主役に、京都産の碾茶(てんちゃ)を贅沢に使用した本格派から、ホワイトチョコとの絶妙なマリアージュまで、バリエーション豊かな抹茶スイーツが勢ぞろいした。
■絶対食べたい！注目の抹茶スイーツ3選
■「オスカーのドーナツサンデー」(880円)
まず注目したいのが、オスカーそっくりなビジュアルが目を引く「オスカーのドーナツサンデー」。ふわふわの自家製ドーナツに、京都産の碾茶のみを使用した香り高い抹茶アイスをたっぷりサンド。
抹茶アイスのほろ苦さと、ホイップクリームやチョコソースの甘さが絶妙にマッチし、最後のひと口まで飽きずに楽しめる味わいに仕上がっている。ほんのり温かいドーナツと、程良く溶けた冷たい抹茶アイスのハーモニーは、まだまだ暑いこの時期にぴったりだ。
■テイクアウトOK！「抹茶ホワイトチョコクッキーのアイスサンド」(680円)
続いてのおすすめは、食べ歩きにも最適な「抹茶ホワイトチョコクッキーのアイスサンド」。たっぷりの抹茶を練り込んだ自家製クッキーに、冷たいバニラアイスを贅沢にサンドして、ずっしりとした食べ応えが魅力の一品。
クッキーには、抹茶のほろ苦さとホワイトチョコレートチャンクのやさしい甘さが溶け合い、しっとりとした中にもさくさくとした食感を楽しめる。バニラアイスの濃厚な甘さを引き立てる抹茶の豊かな香りと、クッキーのほのかな塩味が織りなす絶妙なバランスは、一口目からやみつきになること間違いなし。
■シェアや手土産に！「オスカー抹茶ドーナツBOX」(1280円)
3つ目の注目メニューは、贅沢な「オスカー抹茶ドーナツBOX」。オスカードーナツ、抹茶あんドーナツ、抹茶クリームドーナツの3種類をセットにした、抹茶づくしのスペシャルボックスだ。
同じ抹茶を使用しながらも、それぞれ異なる風味や食感に仕上げているため、バリエーション豊かな抹茶の魅力を一度に堪能できる。友達とシェアしたり、家族への手土産にしたりと、楽しみ方もいろいろ。
■まだまだある！抹茶スイーツ＆ドリンクラインナップ
このほかにも、ハート型がキュートな「抹茶クリームドーナツ」(360円)や、チーズ風味の白あんが新鮮な「抹茶あんドーナツ」(360円)など、お手頃価格のドーナツも充実。
ドリンクメニューでは、濃厚な宇治抹茶とミルクのやさしい甘さが溶け合った「宇治抹茶シェイク」(950円)や、バナナを丸ごと1本使った「宇治抹茶バナナジュース」(950円)がラインナップ。さらに、オスカーのイラストがポップな「キャラクターラテ」(650円)も期間限定デザインで登場する。
これらのメニューは、池袋サンシャインシティ店(東京都豊島区)、アーバンドック ららぽーと豊洲店(東京都江東区)で、2025年9月30日(火)までの期間限定で提供。店頭のみの販売となるため、気になる人は早めにチェックしておきたい。
オスカーファンはもちろん、抹茶スイーツ好きも大満足間違いなしの今回のフェア。ひねくれ者オスカーが、今回ばかりは素直においしい抹茶スイーツで私たちを楽しませてくれそうだ。まだまだ残暑が続くこの時期、ひんやり抹茶スイーツでオスカーと一緒にクールダウンしてみては？
