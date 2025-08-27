３１年の人生で初の経験

３０年が短いのか長いのか。

元古着屋店員として３０年経（た）ってるとヴィンテージ扱いになることを踏まえると、渡邊（３１）はヴィンテージ。なかなかに濃い人生だなと我ながらに思うわけです。

初めての経験というものが、自ら飛び込みにいかないと減ってきたなとしみじみ思うし、きっと少しだけ、今自分の中にある軸みたいなものがブレるのが怖くて、「行ったれ」精神が薄まってるのも事実。好奇心だけで動き続ける２０２５下半期を目指して今日も元気に、渡邊です。

冒頭何でこんな話をしたかと言いますとですね、初めましてのことに今現在直面しておりまして。知らないことすぎてネットに検索かけてはどれが一番手っ取り早いのかわからず、有識者そうって勝手に思った人に聞いてみたり、いっそのこと全部一新してみるかって思い切ってみたり。

洗濯機にティッシュ混入させました。野良の。ポケットとかじゃない野良の。現場に黒のＴシャツしか着て行かない人間ですが、蓋開けた時の絶望感。実家の時もおそらく混入させたことがない気がするのにここに来てどうして。とりあえずコロコロをしながら柔軟剤の可能性をネットで検索して、腰痛くなったら箸休めてます。こんな初めての体験に暑すぎる夏に遭遇するなんて。なにも得てないのが悲しいところ。ポジティブに生きようとだけ決めました。

そしてこれを書きながらもう一つの初めてを思い出しました。先日あるバラエティー番組に出させてもらったんですが、こんなにも出来ないことがあるんだって打ちひしがれました。初めて夜中にうなされて、「渡邊さん」って呼ばれる声が頭に響いてバッと起こされました。もしかしたら３０歳を超えてからふいに遭遇する「初めて」の８割はあまり良いことではないのかもしれません。粛々と誠実につつがなく暮らします。もう。

体の衰えも感じた初めても経験してましたわ、そういえば。冒頭がだいぶ嘘（うそ）にまみれてました、すみません。実は文字を打ったり書いたり、記憶を辿（たど）ったりすることで色々活性化されるのではないかとおそらく誰しもが思っていたであろうことにも出会えましたってところで。あざした。

「恋愛禁止」出演中

ドラマ「恋愛禁止」（日本テレビ系、木曜午後１１時５９分）に郷田肇役で出演中。９月２６日公開の映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」にカメラマン森山健介役で出演。