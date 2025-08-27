10ÆüÏ¢Â³¡ÈÌÔ½ëÆü¡É¤ÎÅìµþÅÔ¿´¡¡Ï¢Â³¡¦Æü¿ô¤È¤â¤ËÎòÂåµÏ¿¤ò¹¹¿· ¡Ö¤â¤¦8·î¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤¤¤ï¤Í¡×¤È¥É¥¤¥Ä¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ
¤¤ç¤¦¤â³ÆÃÏ¤Ç¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï10ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤â´ØÅì¤òÃæ¿´¤ËÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ë¡£³¹¤ò¹Ô¤¤«¤¦Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æü»±¤ò¤µ¤·¡¢Æüº¹¤·¤«¤é¿È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¸á¸å2»þ¤´¤í¤Î½ÂÃ«¤Ç¤¹¡£8·î¤â½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È©¤¬¥Á¥ê¥Á¥ê¤È¾Æ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ç¤¹¡×
10Âå½÷À
¡ÖÂÎ¤¬¾Æ¤±¤Á¤ã¤¦¤°¤é¤¤½ë¤¯¤Æ¡£Áá¤¯ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
10ÂåÃËÀ
¡ÖÆüº¹¤·¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢Æ°¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â´À¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤¿¤ì¤Æ¤¤Æ¡£Ç¯¡¹½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å2»þ¤Þ¤Ç¤Ë36.0¡î¤ò´ÑÂ¬¡£¤³¤ì¤ÇÅÔ¿´¤Î¡ÖÌÔ½ëÆü¡×¤Ï10ÆüÏ¢Â³¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÄ¹µÏ¿¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯´Ö¤Î¡ÖÌÔ½ëÆü¡×¤ÎÆü¿ô¤â¤¢¤ï¤»¤Æ23Æü¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë¥É¥¤¥Ä¤«¤éÍè¤¿´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡Ä
¥É¥¤¥Ä¤«¤éÍè¤¿´Ñ¸÷µÒ
¡Ö¡ÊQ.ÆüËÜ¤Î½ë¤µ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¤³¤ì¤¬Á´¤Æ¤è¡£¤â¤¦8·î¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤¤¤ï¤Í¡×
½ë¤µ¤Ë¤¢¤Þ¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¹¤°¤Ë·ÈÂÓÀðÉ÷µ¡¤ò¹ØÆþ¤·¤¿½÷À¡£Î¹¹Ô¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¸á¸å1»þÈ¾¤¹¤®¤Ë38.7¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ç¤Ï¡¢·ÈÂÓÀðÉ÷µ¡¤ò»ý¤Ã¤ÆÊâ¤¯¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¡£
¤¤ç¤¦¤â´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë100ÃÏÅÀ°Ê¾å¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢¸á¸å2»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©È·»³Ä®¤Ç39.4¡î¡¢°ñ¾ë¸©¸Å²Ï»Ô¤Ç38.7¡î¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂÎ²¹Ä¶¤¨¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¹¤Î´ØÅì¤ÏÄ«¤«¤é±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï±«¤¬¤Ñ¤é¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï32¡î¤Ç¡¢Í½ÊóÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð11Æü¤Ö¤ê¤ËÌÔ½ëÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£