タリーズで秋の味覚を楽しむ “まるで焼き芋”なカフェラテが登場
タリーズコーヒージャパンは、9月3日より、季節限定の秋を彩るドリンクとフードを発売する。
【写真】栃木県産の大玉でジューシーな「にっこり梨」
■メニュー詳細 ※価格は全て税込
『ほっこりカラメルOIMOラテ』Short：630円／Tall：690円／Grande：750円
コク深いカフェラテに、ほんのりビターなカラメル風味のおいもソースを合わせて、まるで焼き芋を食べているかのような香ばしさを感じられる一杯に。トッピングには、なめらかで口あたりの良いおいもホイップと、キャラメルチップのカリカリとした食感がアクセントになり、ほっと一息つきたいときにぴったりのドリンクとなっている。
『＆TEA カラメルOIMOティーシェイク』Tallのみ：750円
アールグレイの華やかな香りと、香ばしいおいもの風味が溶け合う、濃厚なミルクティーテイストのフローズンドリンク。カップの中に広がるやさしいマーブル模様は、秋の色合いを映し出す。おいもホイップと混ぜながら飲み進めると、なめらかでコクのある味わいへと変化し、スイーツ感覚で楽しむことができる。
『シャリっとにっこり梨スワークル』Tallのみ：700円
栃木県産の大玉でジューシーな「にっこり梨」と爽やかなぶどうゼリーを合わせたフローズンドリンク。梨のシャリっとした食感を残し、まるで果実そのものを味わっているかのようなみずみずしさを楽しめる。
『安納芋のしっとりケーキドーナツ』355円
安納芋の風味豊かなしっとり生地を、安納芋テイストのチョコでコーティング。ひと口ごとに、濃密な甘みと香りが口いっぱいに広がる。コーヒーや紅茶と合わせることで、安納芋の甘みがより際立つ。
『ベーグルサンド パンプキン＆クリームチーズ』400円
かぼちゃクリームとクリームチーズフィリングを合わせた、食べ応えのあるもっちりとしたベーグルサンド。生地にはかぼちゃペーストとアーモンドダイスを練り込み、食感も楽しめる、満足感のある一品。ほどよいボリューム感は朝食や軽食にもおすすめ。
『栗を包んだロールスティック』360円 ※9月17日〜
ふんわり生地に上品な甘みの栗ぺーストとダイスカットの栗を包みこみ、焼き上げた。食べ応えのあるボリューム感もポイント。『ほっこりカラメルOIMOラテ』とのペアリングは、素材の風味が重なり合う秋らしい味わいを楽しめる。
