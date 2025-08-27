松たか子、名字が“まつ”だけど“待つ”を楽しめない「自分が愚かです」

女優の松たか子（48歳）が、8月26日に放送されたバラエティ番組「家事ヤロウ！！！」（テレビ朝日系）に出演。“待つ”を楽しめない「自分が愚かです」と語った。



連続ドラマ「しあわせな結婚」に出演している阿部サダヲと松たか子が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。松が大ファンだという料理研究家・土井善晴氏を招き、さまざまな料理の悩みを解決していくこととなった。



焼きおにぎりを作っている間、土井氏が「待つ、というのが楽しい」と話すが、松は“まつ”という名でありながら「私はせっかちなんですよ。何かやってないと、って。今も、おにぎりが焼く間に片付けられるなとか考えちゃう。せっかく名前にあるのに（“待つ”を）楽しめてない自分が愚かです」とコメント。バカリズムから「そこまで自分を卑下しなくても」とフォローが入った。