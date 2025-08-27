テレ東・中根舞美アナ、“使えない”の判断早い佐久間宣行氏に「最悪じゃないですか」
テレビ東京の中根舞美アナ（25歳）が、8月26日に放送されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（テレビ東京系）に出演。芸人よりも見切りが早い“タレント”佐久間宣行氏に「最悪じゃないですか」と語った。
ハライチ・岩井勇気が番組のゲストとして登場し、佐久間宣行氏がプロデューサーだけでなく、テレビの演者としても多数出演しているが、「僕ら、芸人と決定的に違うところが1個だけあると思っていて。テレビマンなので、出役で出ている時も『こいつ使えないな』って思ったやつを切り捨てた瞬間が分かる」と話す。
佐久間氏が「ウソだろ！？」と驚き、中根舞美アナも「ひどいじゃないですか」と驚く。
岩井は、芸人なら使えないと思っても追うところを、佐久間氏は「ちょっと（見切るのが）早いんですよね。芸人より。そのときの目、めっちゃ怖い」と言うと、中根アナは「怖い怖い。最悪じゃないですか」と話す。
佐久間氏は自分が撮影する側なら自分で編集するだけだから長くても構わないが、演者として出演しているときは「人よりもこの番組が達成したいことは何か、ということを考えて入っちゃう」ため、スタッフの気持ちも分かってしまうと語った。
