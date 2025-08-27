◆男子プロゴルフツアー Ｓａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ プロアマ戦（２７日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）

ツアー２０勝の石川遼（カシオ）は２７日、プロアマ戦後に取材に応じ、１６年大会以来の優勝へ意気込みを語った。

気温３５度に迫る酷暑の中、夏場の大会で着用が承認されている短パン姿でプレー。プロアマ戦はタレントの石原良純とラウンドした。石原は「リョウ・イシカワとズミ・イシハラの戦い！ いや、チーム戦ですね」とノリノリ。同伴競技者へ惜しみなくスイングのアドバイスを行ったそうで、石川は「めちゃくちゃ楽しかったです」と声を弾ませた。

前週のＩＳＰＳハンダ夏の決戦・誰が一番強いんだトーナメントは初日で首位発進。２日目以降はスコアを伸ばせず、３７位で終えたが「途中から悪くなったわけじゃない。細かいちょっとしたミスが出てる」と自己分析した。今大会は１６年に優勝。後半に悪天候で約３時間中断し「リードして中断して、その時間は長かった記憶がある」と振り返り、「いいイメージがある。また優勝争いに加われればいいなと思う」と９年ぶりの優勝を見据えた。

また、国内メジャーの日本オープン（１０月１６〜１９日、栃木・日光ＣＣ）の優勝者に、２６年の海外メジャー・マスターズ（米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ）の出場権が新たに付与されることが２６日、同大会の主催者から発表された。

０９〜１３年に同大会に出場経験がある石川は「非常にビックリしました。いいニュースだと思います」と歓迎。「世界中にゴルフのツアーはあるし、グローバルな中で各ツアーのレベルアップや活性化に与える影響は大きい。日本ツアーからたくさんの選手が世界に出てるし、日本より上のツアーで戦ってる選手が多くなってる。これからもっと増えていくと思うし、日本のツアーの価値を高めてくれる影響もある。これから先、日本ツアーはもっと盛り上がると思う」と期待を寄せた。