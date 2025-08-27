海外旅行での恐怖！客室の鍵が開けられ侵入者が!!ホテルの客室という密室に突如訪れる危険【作者インタビュー】
これは今から12〜13年前の話。この漫画の作者･万福さんが初めて海外旅行をしたときに実際に遭遇した怖い話である。
万福さんは女友達4人でニューヨークに旅行に出かけた。友達のJ子さんの父親がホテル関係か旅行関係のお仕事をしていたおかげで、社会人かけだしの若い女性が泊まるにしてはちょっといいホテルにお得に宿泊することができたのだという。この出来事について万福さんに話を聞いてみた。
海外旅行の宿泊先で事件は起きた。
万福さんと友人たちが夕食後に部屋でくつろいでいたとき、突然フロントから電話がかかってきて「もう1泊泊まることになっていないからフロントまで来てくれ」と言われた。しかし、ホテルの予約を取ってくれたJ子さんは、仕事の都合で帰国中ですぐに確認がとれない状態である。また、食後でまったりしているところだったため、万福さんたちはすぐにフロントには行かず、しばらく休んでから行くことにした。食後の眠気でウトウトしていると、ガチャとドアが開く音がして、見知らぬ大柄な男性が入ってきた！パニックになりつつも、万福さんは必死で「NO！NO！」と叫び、男性は客室から去り、難は逃れた。後にフロントに確認するも、予約は問題なく電話もかけていないとのことだった。
もしかしたら、男性は万福さんたちがフロントに行っている間に泥棒に入ろうとしていたのかもしれないが、鍵を開けられたのはホテル関係者なのか、真相は藪の中である…
これは万福さんが23〜24歳の頃の話だというが、日本人は実年齢より若く見られることが多く、万福さんたちもほかの宿泊客から「あなたたちだけで(子供だけで)泊まってるの？」「親は？」と心配されたそうで、だいぶ目立っていたようだ。
この事件のあとは特になにもなく、無事にチェックアウトをして帰ることができたそうだが、鍵のかかったホテルの客室でも安心できないと考えさせられる。万福さんは「この出来事があった次の日は、客室内の金庫に貴重品を預けるのも怖くてやめました」と振り返った。
取材協力：万福
