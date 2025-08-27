ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 【27日の公示】阪神は桐敷、ヤクルトは小川を抹消 中日は津田を抹消… 【27日の公示】阪神は桐敷、ヤクルトは小川を抹消 中日は津田を抹消し辻本を登録 【27日の公示】阪神は桐敷、ヤクルトは小川を抹消 中日は津田を抹消し辻本を登録 2025年8月27日 16時9分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ◇出場選手登録【阪神】早川太貴投手【中日】辻本倫太郎内野手【ソフトバンク】大津亮介投手【オリックス】山田修義投手【西武】与座海人投手 ◇同抹消【阪神】桐敷拓馬投手【ヤクルト】小川泰弘投手【中日】津田啓史内野手【オリックス】椋木蓮投手【西武】渡辺勇太朗投手 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト アッパレ！カーショーが歴史的“省エネ”投球 月間5勝以上で400球未満は1988年以降では初めて 藤川監督、大山、岩崎ら虎ナインが次々と藤浪と笑顔の再会 初対戦はいつ？ 高校野球大好き芸人が選んだ今夏の甲子園ベストナイン！右投手はサプライズ「楽天の則本くんの球質…」 カーショー「球そのものに力がなかった」配球チェンジ奏功で9勝目 8月5戦5勝に「いい1カ月」