　◇出場選手登録

【阪神】早川太貴投手

【中日】辻本倫太郎内野手

【ソフトバンク】大津亮介投手

【オリックス】山田修義投手

【西武】与座海人投手

　◇同抹消

【阪神】桐敷拓馬投手

【ヤクルト】小川泰弘投手

【中日】津田啓史内野手

【オリックス】椋木蓮投手

【西武】渡辺勇太朗投手