都市にも山にも馴染む、硬派な頼もしさ【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場中‼
形崩れなし、疲れ知らず。進化する定番デイパック【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場!
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ザノースフェイスのリュックは、ブランドを象徴するロングセラーモデルとして、耐久性と使い勝手を徹底追求したデイパック。メイン素材には、1000デニールのリサイクルポリエステルにTPEファブリックラミネートを施した高強度生地を採用。雨や汚れにも強く、通勤・通学・アウトドアまで幅広いシーンに対応する。
型崩れしにくいボックス形状により、荷物の出し入れはスムーズ。大きな開口部と縦型フロントジッパーポケット、フラップ付きサイドポケットなど、収納面の工夫も充実。内部には15インチまで対応のPCスリーブと、取り外せるインナーオーガナイザーを搭載し、持ち物の整理と保護性を両立させている。
背負いやすさを追求した新設計のショルダーハーネスにより、長時間の使用でも快適。さらに、フロントにはデイジーチェーンを装備し、アクセサリーの取り付けにも対応するなど、機能性を突き詰めたデザインが光る。
日常をしっかり支えつつ、オシャレに決めてくれるアイテムだ。
