「なんで今までなかったの!?」IKEA“持ち手付きトレイ”が想像以上に便利。片手で使うたびにテンションが上がる
便利でリーズナブル、そしておしゃれな北欧家具・雑貨が豊富なIKEA。先日店舗を見て回っていた時に一目惚れしたアイテムがあるのですが、デザインが可愛いだけでなく、“持ち手”がついているおかげで使い勝手抜群なんです！
使うたびにテンションが上がる、買ってよかった我が家の愛用品を紹介します。
◆便利な持ち手付き！ IKEAの高見えトレイ
筆者が購入したのは「グローンフィスク」というトレイ。スチール素材のシンプルなデザインに惹かれました。価格は1,299円（税込）です。
一般的なトレイと異なるのは、持ち手がついているという点。両手で持ち運ぶこともできますが、トレイの外側についている竹製の持ち手を立てることで片手でもラクに物を運ぶことができるんです。スチール×木の異素材コンビネーションは相性抜群。スタイリッシュでありながらも温かみのあるデザインになっています。
両手が塞がってしまうと、トレイに乗りきらないものや、高さがあり不安定で乗せられないドリンクのボトルなどはあとから運ぶ必要がありますが、持ち手付きトレイなら片手にトレイ、もう片方の手にボトルを持てるため、必要な物を一気に運ぶことができます。
◆片手が空いている状態であれば、ドアの開閉もラクラク！
サイズは46×30cmと大きめ。18cmの皿×2、15cmの皿×2、そしてコップ2つも1度に乗せられる大きさで、容量も申し分ありません。
◆滑り止めシートを活用すればさらに快適に！
ただ、グローンフィスクには1つ欠点が……。それは「トレイに乗せた食器が滑ってしまう」こと。木製のトレイなどと比べてもスチール素材は食器が滑りやすく、飲み物やスープ皿を運ぶ時には特にこぼしてしまわないかヒヤヒヤします。
そこで我が家では滑り止めシートを活用。ニトリで購入した滑り止めシートをトレイの大きさに合わせて切って活用することで、トレイが少々傾いても食器が滑ってしまうことがなく、快適に運べるようになりました。
◆食器だけじゃない！ さまざまなシーンで大活躍
持ち手付きのトレイは食卓以外でも役立ちます。
例えば勉強道具や仕事道具を別の部屋へ運びたい時にも、タブレットやノート、筆記用具などの必要なものをひとまとめにして片手で運ぶことができます。
一般的なトレイではあまり見かけないスチール製＆持ち手付きのデザインは、リビングに出していても生活感が出ずスタイリッシュ。部屋から部屋へのアイテムの移動をおしゃれに、そして便利におこなえます。
◆IKEAの店舗が近くにない場合は？
店舗が近くになくても大丈夫。IKEA Familyメンバーになればオンラインストアでの購入金額が10,000円以上で小物配送が無料に。また、10,000円以下でもIKEAが定めたメインエリア内への配送であれば送料500円からと、オンライン注文も気軽にできます。
機能性とリーズナブルな価格、そして日常に溶け込むデザインが魅力のIKEAのアイテム。店舗にある膨大な数の商品を実際に見て、触れて、じっくりお気に入りを見つけ出すも良し、狙いを定めて気軽にオンラインストアで購入するも良し。
今回紹介したトレイに限らず、あなたのライフスタイルにぴったりの素敵な商品にきっと出会えるはずです。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
