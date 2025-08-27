ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十五話「大日本帝国の確立X」、「ベルサイユ体制と国際連盟 その12」をお届けする（第1463回）。

＊ ＊ ＊

「太平洋戦争」という言葉は歴史用語としては不適切で、もし用いるとすれば「大東亜戦争における東部戦線である太平洋で行なわれた、アメリカ、オーストラリアとの戦い」と限定的な使いかたをするべきだということは、前回までの記述でわかっていただけたと思う。

「この戦争」には、西部戦線におけるイギリスやオランダとの戦いも含まれている。だからこそ、当事者である大日本帝国はこれを「大東亜戦争」と呼んだのだ。そして歴史を語るものとしてまず一番大切にしなければならないことは、当時その行為がどのように呼称されたかを正確に紹介することである。そこには、それを実行した当事者の思想が含まれているからだ。

たとえば、リンカーンの奴隷解放以前、アメリカ在住の黒人は奴隷だった。これは人権的に見ればきわめて許しがたいことではあるが、事実は事実だ。したがって奴隷という歴史用語は用いなければならないし、たとえば「抑圧された黒人たち」などと勝手に言い換えてはならない。それは歴史の改変につながる。

もちろん奴隷制度がきわめて非人道的なものであり、その内容を正確に紹介することは必要である。しかし、その「正確な紹介」のなかには彼らが人間扱いされずに「奴隷」と呼ばれたことも含まれているのだから、そのように言い換えてしまえばその事実が消されてしまう。

あたり前のことだ。本来ならば、こんなに紙幅を費やして説明せずとも世界中の歴史研究者がそんなことはわかっているはずのことである。ところが、日本にだけそれがわかっていない人たちがいる。

私の言ういわゆる左翼歴史学者たちで、彼らは「『太平洋戦争』では不正確」ということを認めつつも、「大東亜戦争」では無く「アジア・太平洋戦争」と呼ぶべきだ、と主張している。その「第一人者」である森武麿一橋大学名誉教授が、そのものズバリの著書『日本の歴史（20） アジア・太平洋戦争 』（集英社刊）で、なぜそう呼ぶべきかを語っている。

〈【従来、真珠湾攻撃による日米開戦以降、終戦までの戦争を太平洋戦争とよんできたが、これは対米戦争に限定される響きをもつので問題がある。中国と東南アジアを含むアジア戦線とハワイとオーストラリアを含む太平洋戦線の両方を考慮にいれた呼称がふさわしいであろう。】本書のタイトルを「アジア・太平洋戦争」としたのはこの理由からである。

（【 】引用者）

じつは、この文章の【 】部については私もまったく同意見である。いや同意見というより、そもそもそれが事実なのだから、「水とはH2Oである」というのがどんな思想的な立場の人間にとっても事実であるのと同じだ。問題はその次である。「太平洋戦争」がダメならば、当時使われていた「大東亜戦争」という名称を用いれば問題無いではないか。それなのに、なぜ「アジア・太平洋戦争」とするのか？ その理由は次のようなものだと言う。

〈さらに、当時の呼称である「満州事変」「支那事変」についても実際には戦争であるにもかかわらず、欧米の介入をおそれて日本では一貫して「事変」と言い続け、戦争という用語を使用しなかった。（中略）そこで本書では「満州事変」は中国東北戦争、「支那事変」は日中全面戦争とよびたい。（中略）その延長線上で一九四一年にアジア・太平洋戦争に戦域を拡大していった。本書での呼称からも中国東北部→中国全土→東南アジア→太平洋と、一五年戦争の拡大の実態と本質を明瞭に読み取ることができるものと考えられる。〉

（引用前掲書）

おわかりだろう。「言葉狩り」なのである。

若い読者はご存じないだろうが、いまから四十年近く前、左翼マスコミや左翼歴史学者が音頭を取って大々的な「差別語」追放が行なわれた。たとえば、「めくら」は差別語で「差別を助長する」から、テレビや新聞でも一切使うな。「視覚障害者と言え」と、彼らは主張した。

私もことさらそういう言葉を使おうとは思わないが、たとえば古い小説や映画で使われている場合、あるいは映画で「座頭市」が悪人に罵られる場合、「この視覚障害者め！」などと言うはずが無いので、それは許容範囲だと思っていた。ところが、彼らはそうした過去の名作まで抹殺しようと一大キャンペーンを張って、谷崎潤一郎の名作まで図書館から廃棄させようとした。

また、歴史用語でも「支那」は差別語だから絶対使うなと各方面に圧力をかけ、その結果NHKの歴史ドラマで「支那事変」と呼ぶべきところを「中国事変」などと言い換えるケースすら発生した。若い人には信じられないかもしれないが、ホントの話である。私が過去の文化遺産まで廃棄するのはおかしいし、教育で差別的な言葉は使わせないようにもできる、などと世界中どこでも通じる意見を言ったら、差別を助長する極悪人のように言われた。もう一度言うが、ホントの話である。

差別は無くすべきだが、「差別語追放」をすればそれで目的を果たせると考えるのは、日本人だけだ。そのことに気がついた私は、当時推理小説作家だったが日本史の研究を始め、それが日本人独特の言霊信仰に基づくということに気がついた。そのことを詳細に分析したのが、私のノンフィクション第一作『言霊』（祥伝社刊）である。

古くからの読者にはお馴染みのことだが、日本は『万葉集』の時代から「言葉イコール実体」であり、逆に言えば「差別という実体」を無くすためには差別語を追放すればよい、という考え方がある。「言葉狩り」は「正義」なのだ。もちろん、これは宗教的信仰であって、現実はそうはならない。しかし日本人は古くからこれを信仰しており、深層心理のなかにはその信仰がいまだに残っているから、なにかをしようとするときにその強い影響を受ける。それが歴史を知るということである。

たとえば、「太平洋戦争」という言葉が一般的になったのはいつからか、ご存じだろうか？ じつは、戦後では無い。それどころか、開戦十六年前の一九二五年（大正14）にイギリスの軍事評論家ヘクター・C・バイウォーターが『The Great Pacific War』という日米未来戦記を書き、それが日本で『太平洋大戦争』というタイトルで翻訳出版されてから一般的になったといってよい。なぜならば、この本は当時大ベストセラーになったからである。

その内容は『言霊』にも要約しておいたが、さらに簡単にするとこうなる。「中国における権益問題でアメリカと対立した日本政府は、内政に対する国民の不満をそらす意図もあって対米開戦を決意する。開戦当初、日本はアメリカより海軍力においてやや有利にあり、その優位を維持し戦局を有利に展開しようと海軍は〈フィリピン〉に奇襲攻撃をかけ西太平洋の制海権を握る。

しかし、生産力に勝るアメリカが海上封鎖による持久戦法をとり、中ソ両国も反日に転じ戦局は逆転する。そして艦隊主力を持って行なわれた〈ヤップ島沖海戦〉でも日本は敗北し、アメリカはグアム島など南洋の島々を次々に占領し、アメリカの爆撃機が東京上空に飛来し爆弾を投下する。ここに至って日本はアメリカ側の〈講和勧告〉を受諾し、戦争は終結する」。

念のためもう一度言うが、これは当時大ベストセラーになったのだから、当然山本五十六も石原莞爾も近衛文麿も読んでいただろうし、万一読んでいないとしてもその内容は知っていただろう。たしかに、この予測は十六年後に起きた実際の戦争と違っている部分もある。

〈 〉内がそうで、帝国海軍が奇襲攻撃したのはフィリピンでは無くハワイ真珠湾だったし、日米海軍の一大決戦はヤップ島沖では無くミッドウェーで行なわれた。また、アメリカならぬ連合国が日本に通告したのは講和勧告では無く降伏勧告である。しかし、大筋において的中していると言わざるを得ないだろう。

とくに注目すべきは、この時代に太平洋の島々から飛び立って日本列島に爆弾を落とせるほどの航続距離の長い爆撃機はまだ開発されていないのである。つまりそういうものが必ず作られ、アメリカはそれを利用するだろうというところまで予測しているのである。

国を挙げての「洗脳」

では、私が『言霊』を上梓したいまから三十四年前の一九九一年（平成3）に、この本のなかで読者にした質問をもう一度しよう。「あなたはこの本の存在を知っていましたか？」。もちろん、古くからの読者は「知っていた」と答えるかもしれないが、若い読者はどうだろうか。少なくとも私がこの本を上梓した一九九一年当時には、それを知る人はほとんどいなかった。

ここで読者は、不思議に思うはずである。こんな的確な予測があったのに、なぜそれを回避する方向に日本は向かわなかったのか？ じつは、それは日本史を知る上できわめて重大な問いである。簡単に言えば、日本人は言霊信仰があるがゆえに絶対に実現して欲しくないこと（たとえばアメリカに負けるということ）を、なにがなんでも否定しようとする。「言葉狩り」ならぬ、「予測狩り」とでも言おうか。

私は「コトダマ反作用の法則」と呼んでいるのだが、言霊信仰に縛られている日本では、この「アメリカに負ける」という「起こって欲しくないこと」が実現しないよう、国を挙げての「洗脳」が始まるということだ。教育でもマスコミでも、「日本が負けるはずが無い」という形で「的確な予測」を葬ろうとする。

これが「反作用」ということで、普通の国ならば外交を重視したり軍備を充実したりして具体的な手段によって破局を回避しようとする。ところが、日本ではそれ以上に「言葉狩り」「予測狩り」に力を注いでしまうことになる。「差別語狩り」をすれば「差別が無くなる」と、「予測狩り」をすれば「敗戦」が避けられる、とはまったく同じ言霊信仰の作用だということがおわかりだろう。

だから、そういう意味でも「満洲事変」や「支那事変」あるいは「大東亜戦争」という歴史用語は言葉狩りの対象にしてはならないのだ。森名誉教授は、大日本帝国が戦争を「事変」と言い換えたのは「欧米の介入をおそれて日本では一貫して事変と言い続け、戦争という用語を使用しなかった」と説明している。もちろんそういう要素が無かったとは言わないが、一番肝心なことがわかっていない。

軍部がそうしたのは、日本人はそうすると安心するからである。具体的に言えば、「これは日中全面戦争などでは無い。単なる事変（アクシデント）だ。心配無い」ということだ。実質はモンゴル人民共和国とソビエト連邦に対する戦争であった軍事衝突を「ノモンハン事件」と呼んだのも同じだが、日本人の深層心理に言霊信仰があることを理解しないで日本史は語れるものでは無い。

ところが、「あの戦争」を「アジア・太平洋戦争」と言い換えさせることによって「大東亜戦争」という歴史用語を抹殺しようとしている左翼歴史学者たちは、あきらかにそうすることが「正義」だと考えているようだ。そうで無ければ「言い換え」などしないはずだ。

ではここで、前出の『言霊』にも書いたことだが、彼ら左翼歴史学者が批判して非難してやまない大日本帝国陸軍が、日本国民に強制した言葉の言い換えという歴史的事実をお伝えしよう。「敵性語」追放という。ちゃんと辞書にも載っている。

〈てきせい‐ご【敵性語】

敵国の言葉。

［補説］日中戦争・太平洋戦争中の日本では、英語が敵性語とみなされ、タバコの銘柄「チェリー」を「桜」と改称するなどの言い換えが多く行われた。〉

（『デジタル大辞泉』小学館）

これは「狂気の沙汰」という言葉がふさわしいもので、たとえば美容室のパーマネントを「電髪」と言わせたり、大学野球で審判が「ストライク・ワン」と言うべきところを「良し一本！」と言い換えさせた。英語を使ったからといってアメリカを支持するわけでも無いし、実際に敵としてのアメリカを分析するために英語を使わざるを得ない場合もあるだろう。だが、それらすべてを帝国陸軍は否定したのである（海軍は反対だった）。

これと同じで、「大東亜戦争」という言葉を使ったからといって、それだけで戦前の軍部の方針を支持したことにはならない。しかし、そう思うのは言霊信仰があるからだ。だから、この言葉を抹殺しようとする。それにも気づかず、自分たちが批判してやまない組織の愚行と同じことをやり、自分たちの「正義」に酔いしれている人間たち。こういう人々をなんと呼ぶべきか？

あらためて書くまでも無いだろう。

（第1464回に続く）

【プロフィール】

井沢元彦（いざわ・もとひこ）／作家。1954年愛知県生まれ。早稲田大学法学部卒。TBS報道局記者時代の1980年に、『猿丸幻視行』で第26回江戸川乱歩賞を受賞、歴史推理小説に独自の世界を拓く。本連載をまとめた『逆説の日本史』シリーズのほか、『天皇になろうとした将軍』『真・日本の歴史』など著書多数。現在は執筆活動以外にも活躍の場を広げ、YouTubeチャンネル「井沢元彦の逆説チャンネル」にて動画コンテンツも無料配信中。

※週刊ポスト2025年8月29日・9月5日号