¡Ú¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¤Þ¤Û¤¦¤Î¤«¤®¤Ç³«¤¯¡ª¥­ー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Û 8·î30Æü¤è¤êÅ¸³«Í½Äê

¡¡¥¿¥¤¥Èー¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥º¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¤Þ¤Û¤¦¤Î¤«¤®¤Ç³«¤¯¡ª¥­ー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò8·î30Æü¤è¤êÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ËÜ·ÊÉÊ¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥­ー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£¥²ー¥àÆâ¤Î¤Þ¤Û¤¦¤Î¤«¤®¤ò»È¤Ã¤ÆÈâ¤ò³«¤±¤ë¥¤¥áー¥¸¤ò¥­ー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÇÉ½¸½¡£¤Þ¤Û¤¦¤Î¤«¤®¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÈâ¤¬³«¤­¡¢Ãæ¤Î¥«¥®¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÊÝ´É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

¡¡ÇØÌÌÉô¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ä¥Õ¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤ÆÊÉ¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX