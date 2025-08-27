「あぁーーあ」突然話し出した植物状態の祖母。初めて涙が止まらなかった日｜わたしの3人の母【ママリ】

この漫画は、作者・こだころ.(@pipipi.boyoyon)さんが実体験をもとに描いたお話です。両親の離婚を経て、こだころ.さんには「3人の母」がいるようです。それぞれに異なる形で関わってきた3人の存在を思い返し、「誰か1人でも欠けていたら、今の自分はいなかった」と感謝の気持ちをつづります。『わたしの3人の母』第17話をごらんください。

友人と祖母の話をしモヤモヤしたこだころ.さんは、その足で祖母のいる病院へと向かいます。祖母が植物人間になってから初めて目の前で涙を流すと、突然祖母が「あぁーーあ」と声を出したのです。涙を流しながら何かを伝えてくれようとした祖母を見て、こだころ.さんは絶対幸せになろうと思うのでした。

ある日、仲の良い友達に祖母の話を聞いてもらっていたこだころ.さん。

友人に「その気持ちわかるよ」と言われ、卑屈になっていたこだころ.さんは「一緒にしてほしくない」とモヤモヤしてしまうのでした。そして気づいたら病院に来ていたのです。

友達にひどいことを思ってしまったと落ち込むこだころ.さんは、涙を流しながら祖母に話します。祖母の目の前で涙を流すのは、倒れてから初めてのことでした。

急に「あぁーーあ」と声を出した祖母に驚きを隠せないこだころ.さん。すぐに看護師さんが来てくれ、祖母の涙を拭いてくれるのでした。

こだころ.さんの気持ちが祖母に届いたのでしょう。植物人間のはずなのに、孫の話を聞いて涙を流してくれるなんて、やっぱり祖母は昔の優しい祖母のままだったのですね。

愛情を注いでくれる人がいる大切さ

世の中には「生みの親と育ての親が違う」という家庭もありますが、大切なのは、どれだけの愛情を注いでもらえたかということかもしれません。血のつながりがなくても、深い愛情があれば、子どもは幸せに育つものです。



この漫画の作者・こだころ.さんも、そんな家庭環境の中で育ちました。彼女には、生みの親、継母、そして育ての親である祖母の3人の“お母さん”がいたといいます。決して平たんな道のりではなかったけれど、自分がここまで成長するうえで、それぞれの存在が欠かせなかったと振り返っています。



中でも祖母の存在は特別だったようです。こだころ.さんにとって、祖母は常に味方でいてくれる安心感と、たっぷりの愛情を与えてくれる唯一無二の存在でした。そんな祖母の支えがあったからこそ、現在の自分があると感じているそうです。



子どもにとって「自分は大切にされている」と感じられる存在がそばにいることは、何よりの支えになります。愛情は目に見えないけれど、日々の関わりや言葉の積み重ねによって、しっかりと子どもに伝わっていくものです。



この作品は、愛情のかたちや家族のあり方について、改めて考えさせてくれるお話です。大人になった今だからこそ、自分が受け取った愛情を、次は周りの人へと返していきたいですね。

記事作成: ochibis

（配信元: ママリ）