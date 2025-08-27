¡Ö¾×·â¡×¡ÖÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¥Æ¥ì¥ÓÀ¸½Ð±é¡ÖÇòÀþÎ®¤·¡×¼ç±é47ºÐ½÷Í¥¡¢Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âàÆ©ÌÀ´¶á»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×
½é¤á¤Æ¤Î½Ð±é¤Ë¡Ä
¡¡À¸ÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿47ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¤Î»Ñ¤Ë¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬¼¡¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ø¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGOGO!Smile!-¡Ù·îÍËÆü¤Î½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È½é¤á¤Æ½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¡¢¼ò°æÈþµª¤¬11ÆüÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×(CBC¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¤äÇò¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥È¥Ê²Ä°¦¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹´ªÊÛ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþµª¤µ¤óåºÎï¡×¡ÖÇòÀþÎ®¤·¤ÏËè½µ³Ú¤·¤ß¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¾×·â¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ò°æ¤Ï1996Ç¯¤«¤é2005Ç¯¤Þ¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÇòÀþÎ®¤·¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¼ç±é¤Î¼·ÁÒ±à»ÒÌò¤Ç½Ð±é¡¢08Ç¯10·î¤Ë°å»Õ¤È·ëº§¡¢10Ç¯3·î¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£