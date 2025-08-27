【ロト6】ロト探偵・工藤のイメージング推理（8/28・9/1）

出現間隔が空いている数字のデータを紹介します。もっとも長期間出ていないのは（32）。最後に出たのは4月3日です。次が（37）で、こちらは5月1日以来出ていません。20回以上出ていない数字が4つもある一方で、（01）（18）（31）（36）は直近30回で7回も出ています。出る数字、出ない数字がはっきりと分かれている状況ですが、ロト予想の基本は“ご無沙汰数字”狙い。予想の参考にしてください。

「空白域は（35）〜（38）。ケチャップ数字は、前回に引き続きの（03）です。最有力は（32）。次いで（37）。このご無沙汰数字2つを中心に。それ以外では、直近30回で出現1回の（15）もかなり有力でしょう」（ロト探偵・工藤氏）

【ロト6 第2029回 8/28（木）＆ 第2030回 9/1（月） 予想数字】

・03 06 25 31 32 38

・03 15 17 24 32 33

・03 19 20 33 35 37

・04 14 25 30 32 37

・04 15 25 34 36 37

・06 19 22 28 32 37

・08 15 27 35 37 38

・09 11 19 32 35 38

・09 16 32 36 37 41

・10 15 23 32 36 40