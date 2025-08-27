『サンリオキャラクターフェス in ひらかたパーク』詳細発表 総勢11キャラのグリーティングなど【概要】
ひらかたパーク（大阪府枚方市）で9月に開幕する『サンリオキャラクターフェス in ひらかたパーク』の詳細が発表された。
【画像】『サンリオキャラクターフェス in ひらかたパーク』キャラクター例
2023年にひらパーで開催した際、約4万人が来場した人気イベント。今回は、サンリオのキャラクターと会える「キャラクターグリーティングランド」をはじめ、縁日ゲームに挑戦して景品がもらえる「ピューロ縁日」やフォトスポットなどのほか、オリジナルグッズ販売などが予定される。
■『サンリオキャラクターフェス in ひらかたパーク』
開催期間：2025年9月13日（土）〜2026年1月12日（月・祝）※期間中休園日あり
開場時間：10:00〜17:00 ※最終入場は16:30
開催場所：ひらかたパーク イベントホール ※ひらかたパーク入園券が別途必要
「キャラクターグリーティングランド」
サンリオの人気キャラクター（総勢11キャラクター）の撮影を楽しめる。イベント期間中、衣装を変えて登場するキャラクターにも注目。
キャラクター例：ハローキティ、ハローミミィ、ディアダニエル、ポムポムプリン、マイメロディ、ぼんぼんりぼん、シナモロール、ポチャッコ、バッドばつ丸、ハンギョドン、クロミ
開催時間（1）11:00 （2）12:30 （3）14:00 （4）15:30 ※各回25分
参加料金：2歳以上 平日：500円、土日祝休日・特定日：1,00円
販売場所：オンラインチケットサイト「アソビュー！」
「ピューロ縁日」
各ゲームで必ず景品がもらえる。
参加料金：各ゲーム1回400円
販売場所：イベントホールII内 券売機
