白石麻衣、撮影現場の“差し入れ”に「センスいいね」「各種揃っている」好印象の声
俳優の白石麻衣（33）が出演中のドラマ『最後の鑑定人』（フジテレビ系／毎週水曜 後10：00）公式インスタグラムが27日までに更新され、白石が現場に差し入れしたものが明かされた。
【写真】箱にはブランドロゴ…白石麻衣の“高級”差し入れ
投稿で「#白石麻衣 さんからの差し入れ」「食べることが大好きなキャラクターが登場する #最後の鑑定人」「撮影現場のスタッフたちも食べることが大好き」「#白石麻衣 さんからの差し入れをご覧ください 白石さん、ごちそうさまでした」と紹介された。
写真には、たくさんの箱が写っており、高級バター専門店「エシレ」のロゴが掲載されている。「白石麻衣さまより、バターサンドの差し入れをいただきました！ありがとうございます」と手書きのメッセージが添えられている。
この投稿に「まいやんセンスいいね」「各種揃っているから全種類食べたくなりますね」「まいやんからの差し入れ食べれるとか羨ましすぎる」など好印象のコメントが寄せられた。
