¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡¡Ä«¥É¥é½é½Ð±é¤Ç¼Ø¤È³¿¤ÎÀ¼Ìò¤Ë°ÕÍß¡Ö¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡Ä¡×
¡¡£Î£È£ËÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ï£²£·Æü¡¢Æ±¶ÉÀ©ºî¤ÎÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê£¹·î£²£¹ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡×¤ÎÅÏÊÕ¹¾Î¤»Ò¤ÈÌÚÂ¼ÈþÊæ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££²¿Í¤ÏÄ«¥É¥é½é½Ð±é¤À¡£
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Î¾¾¹¾¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¤Þ¤Ä¤Î¤È¤¡Ë¤Ï¡¢²øÃÌÏÃ¤¬¹¥¤¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤À¡£¶ËÉÏÀ¸³è¤¬Â³¤¯¥È¥¤Î¤â¤È¤Ë³°¹ñ¿Í±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤Î²È¤Î½»¤ß¹þ¤ß½÷Ãæ¤Î»Å»ö¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡£°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Ï¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î²È¤ÎÄí¤Ë½»¤à¡Ö¼Ø¤È³¿¤ÎÀ¼¡×¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼Ø¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ëÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¼Ø¤È³¿¤È¤·¤Æ£²¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¸«¼é¤êÌò¤ò¤¿¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÌò¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ï¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢³¿¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤ëÌÚÂ¼¤â¡Ö¤½¤¦¤Í¡£¤Ç¤â¸µ¡¹£²¿Í¤È¤âº¬¤¬¤¸¤ó¤á¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¼Ø¤È³¿¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÏÊÕ¤Ï¡Ö»ä¤Ï»ÐËå¤ÎÃæ¤Ç¤Ï»ÑÀª¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼ØÌò¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤ï¡£¼Ø¤â¼ó¤ò¿¤Ð¤»¤Ð¥Ô¥ó¤È¤·¤Æ¤ë¤â¤Î¤Í¡×¤È¤·¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö»ä³¿¹¥¤¤À¤·¡¢³¿¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤ï¡£¤ª»Ð¤µ¤óÌÜÉÕ¤¤¬±Ô¤¤»þ¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤Õ¤¸¤¤µ¤ó¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë£²¿Í¤Ï¡Ö»þ¤Ë¿Æ¿È¤Ë»þ¤Ë±óÌÜ¤Ë¡¢¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£