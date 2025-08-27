「普段しっかり者の妻が弱気に」オリラジ藤森慎吾、結婚式前夜“夫婦の素顔”を告白 出産から半年でハワイ挙式の舞台裏
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（42）が26日、「ワイハーでぶち上がり結婚式しちゃいました！」のタイトルで自身のYouTubeチャンネルに最新動画をアップ。ハワイでの挙式前、メイクさんとの会話で結婚式への思いを告白した。
【動画】「可愛かったな〜」オリラジ藤森慎吾が妻に惚気ける 結婚式舞台裏
藤森は「昨日2人で、夜中の2時半ぐらいまで緊張して寝れなかったですね。2人で布団入りながら『あれ寝れないな』つって、『私も寝れない』、ずっと2人で喋ってた。ここまでの思い出を」と結婚式前夜に緊張で眠れなかった夫婦のやり取りを明かした。
「『出産してから結婚の準備も色々あったよね〜喧嘩もしたよね〜』とかいって。いや、でも本当にね、出産してから半年での結婚式だったから、本当に奥さん大変だったと思うよ」と話、出産から半年で式をあげる妻をいたわる“優しい夫”の素顔を垣間見せた。
続けて、式の前日に妻の許可を得てゴルフを満喫したことを告白。そこでのハプニングも語った。妻が「結婚式前だし、お友達もたくさん来てるから、好きなゴルフ前日に心行くまで楽しんできて」と送り出してくれたが、ホテルに戻った藤森の姿を見て妻は「何それ!?赤いんだけど！明日結婚式だよ!?真っ赤じゃん！」と驚がく。胸の部分を赤く日焼けしてしまい、怒られたエピソードを明かした。
さらに惚気も披露。「普段あんだけ割とね、しっかり者の妻が、昨日の夜はなんか珍しくちょっと弱気になってたから、弱気というか『あ、だめだ。緊張して寝れないかも』」という妻の姿に「かわいかったな〜」とゾッコンの様子も見せた。
この動画を見たファンからは「余すことなく載せてくれて嬉しい！」「ラブトランジットの続編みたいに綺麗な映像」「藤森さんのデレデレ具合たまらん」などと反響が集まっている。
藤森は、2003年に中田敦彦（42）とオリエンタルラジオを結成し、バラエティー番組を中心に活躍する。24年5月1日放送のTBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』に生出演し、4月に一般女性と結婚したことを報告。11月に第1子となる長女が誕生した。
【動画】「可愛かったな〜」オリラジ藤森慎吾が妻に惚気ける 結婚式舞台裏
藤森は「昨日2人で、夜中の2時半ぐらいまで緊張して寝れなかったですね。2人で布団入りながら『あれ寝れないな』つって、『私も寝れない』、ずっと2人で喋ってた。ここまでの思い出を」と結婚式前夜に緊張で眠れなかった夫婦のやり取りを明かした。
続けて、式の前日に妻の許可を得てゴルフを満喫したことを告白。そこでのハプニングも語った。妻が「結婚式前だし、お友達もたくさん来てるから、好きなゴルフ前日に心行くまで楽しんできて」と送り出してくれたが、ホテルに戻った藤森の姿を見て妻は「何それ!?赤いんだけど！明日結婚式だよ!?真っ赤じゃん！」と驚がく。胸の部分を赤く日焼けしてしまい、怒られたエピソードを明かした。
さらに惚気も披露。「普段あんだけ割とね、しっかり者の妻が、昨日の夜はなんか珍しくちょっと弱気になってたから、弱気というか『あ、だめだ。緊張して寝れないかも』」という妻の姿に「かわいかったな〜」とゾッコンの様子も見せた。
この動画を見たファンからは「余すことなく載せてくれて嬉しい！」「ラブトランジットの続編みたいに綺麗な映像」「藤森さんのデレデレ具合たまらん」などと反響が集まっている。
藤森は、2003年に中田敦彦（42）とオリエンタルラジオを結成し、バラエティー番組を中心に活躍する。24年5月1日放送のTBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』に生出演し、4月に一般女性と結婚したことを報告。11月に第1子となる長女が誕生した。