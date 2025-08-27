【ラヴィット！ロック】岩崎大昇、参加できなかったSnow Man宮舘、佐久間からの“差し入れ”明かす 本編では“チャーハン刑事”として活躍
ジュニア5人組・KEY TO LIT（キテレツ）の岩崎大昇（※崎＝たつざき）が23日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われたTBS系『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）の音楽イベント『LOVE IT! ROCK（ラヴィット！ロック） 2025』に出演。タイ・バンコク郊外で開催された大型音楽フェス「SUMMER SONIC BANGKOK」初出演のため、同イベントに参加できなかったSnow Manの宮舘涼太、佐久間大介からの差し入れを明かした。
オープニングトークで川島に「大昇、一言お願いします！」と振られた岩崎は「今日は、先輩のSnow Manの宮舘くんと、佐久間くんがいないんですけど、焼きそばを（差し）入れてくださって」と、2人からの差し入れを告白。「その焼きそばを食べたんで、二人の分も全力で盛り上げたいと思います！いくぞー！」と意気込んだ。また、この日は岩崎の23歳の誕生日ということもあり、会場には「祝23さい 大昇」など祝福のうちわを持ったファンが数多く来場。岩崎はその声援に応えた。
岩崎は、番組内ドラマ「チャーハン大捜査線」に登場。たっつぁん（すゑひろがりず・三島達矢）に送られてきたマッサージチェアに、チャーシュー爆弾が仕掛けられていたというストーリーで、演劇を展開した。
犯人が仕掛けた謎を解くべく、田村真子乃（田村アナ）、南後すみれ子（南後杏子アナ）、新人刑事の岩崎、チャーハンFBIのケンタ・サカイ（アルコ＆ピース・酒井健太）、もぐら（かけおち・青木マッチョ）、室井管理官（アンタッチャブル・柴田英嗣）など、「チャーハン大捜査線」ファンにはたまらない主要メンバーが勢ぞろいし、中盤には、今回のゲームを仕掛けた連続チャーシュー爆弾犯が姿を現す。なんと爆弾魔役を演じたのは、クイズプレイヤーの鶴崎修功。まさかの登場に客席も大盛り上がりとなった。そして、事件解決後は来場者も巻き込み、ライブ感たっぷりのドラマが繰り広げられたなか、最後は関の部下・山本（タイムマシーン3号・山本浩司）も加わり、全員で「Love Somebody」を熱唱した。
なお、この様子を見られる特典映像付き配信チケットは、9月7日午後11時59分までオンラインで見逃し配信中（チケット販売は同日午後8時まで）。
