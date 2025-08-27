【ラヴィット！ロック】モンパチが緊急参戦 6.6万人が熱狂した一夜限りの祭典 “おだみょん”感動のステージに「大満足です」＜ライブレポート＞
お笑いコンビ・麒麟の川島明と田村真子アナウンサーがMCを務める、TBS系『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）の音楽イベント『LOVE IT! ROCK（ラヴィット！ロック） 2025』が23日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催され、会場を訪れた1万1000人、さらに配信で5万5000人もの“観客”が熱狂した。
【ライブ写真100枚以上】衝撃のモンパチ登場…興奮に包まれた『ラヴィット！ロック2025』の一部始終
オープニングアクトに登場したのは「アナウンサーブラザーズ（赤荻歩アナ、南波雅俊アナ、熊崎風斗アナ）」。南波アナがB'z「兵、走る」を熱唱し、スタートダッシュをかますと、続いて赤荻アナと熊崎アナが超ロング剣刺しに挑戦。ところが、3度失敗し、4度目にようやく成功。『ラヴィット！』らしくオープニングから“押して”スタートした。
番組のテーマ曲であるサンボマスター「ヒューマニティ！」から始まり、番組から生まれた「ラヴィット！アーティスト」のパフォーマンスへ。見取り図らによるヒップホップユニット・赤坂サイファーは、発表時に参加していなかった令和ロマンの歌詞も加えた「Love it Wednesday」の＜2025フルバージョン＞で、会場をぶち上げた。
その後も“ラヴィットアーティスト”が、アカペラあり、弾き語りあり、バンドあり、演劇ありの個性豊かなパフォーマンスを次々と披露。残念ながら会場に来られなかったSnow Manの佐久間大介、宮舘涼太はそれぞれ、「湘南乃ﾋﾞﾘｯ!」「ジョン万音頭」をプロデュース。VTRでメッセージも寄せ、“ラヴィット愛”にあふれた企画で会場を盛り上げた。
また、イベント中盤には、川島の番組内での呼びかけがきっかけとなり、MONGOL800が緊急参戦。「あなたに」「DON’T WORRY BE HAPPY」を観客とともに歌い上げ、会場のボルテージは最高潮に。さらに、学生時代にバンドでコピーした経験があり、番組でもMONGOL800の楽曲を披露した東京ホテイソン・たけるのリクエストで「小さな恋のうた」も披露。ボーカルのキヨサクと一緒に歌ったたけるは「ほんまにありがとうございます！」と感無量の表情。「（この後に参加する）アカペラの喉がありません！」と興奮気味に語った。
イベント終盤には、今年の“メインアクト”であるおだみょん（おいでやす小田）が登場。昨年、あいみょんの「愛の花」の弾き語りに挑戦したものの、満足できる演奏ができず、リベンジすることに。この日のために一生懸命練習した「愛の花」「裸の心」をメドレーで披露。事前VTRで「成長した姿を見せたい」と言っていたが、その思いを体現するかのように、魂のこもった歌声とギターで会場を感動の渦に包んだ。無事に演奏を終えたおだみょんは「リベンジできました」と安堵した。
そして、川島はセンターステージに立ち、恒例となった『ラヴィット！』ファンに向けてあいさつ。なすなかにし・那須晃行が脳梗塞から復帰し、“ビリビリ”を受けた日の思い出から、“帰る場所”の大切さを説き、感動を誘った。
最終盤のラストスパートでは、出演者が会場を練り歩きながら「明日があるさ」を披露。『ラヴィット！』ファミリーの牧野真莉愛やプロレスラー・上谷沙弥選手も駆けつけ「みんなとステージに立ててうれしい！」と大喜び。アンコールの後は、サンボマスターの「可能性」、そして恒例となっている「ロックンロール イズ ノットデッド」で幕を閉じた。3時間30分超のイベントは、大団円を迎えた。
終演後、おだみょん、相席スタート・山添寛、南波アナが囲み取材に応じた。おだみょん「過去イチの盛り上がりという気がします。去年（演奏を）失敗して『もう1回やらせてくれ！』と言ったのが今年につながったので……今年はもう言わないでおこうかなと（笑）。本当に良かったです。大満足です」と万感。
山添は、「今年初めてど頭から出させてもらったんですが、今回は『ジョン万音頭』という僕にはまったく関わりのない人物の音頭をみんなで踊りました。大木さんが柱になってやると聞き『他の曜日に負けたくない』と一丸となってできたのが、すごくいい経験でした。舘様（宮舘）の音楽も振り付けも最高でした」と話し、南波アナは「今年は超一流のバンドの皆さんと一緒にやらせていただき、感無量というか、でもめちゃくちゃ気持ち良かったステージでした。それはお客さんのおかげですし、（自身が歌った）B'zが素晴らしいからこそ盛り上がったのだと思います。なにより（サプライズギタリストとして登場した）チャンス大城さんですよね。本当に大城さんに大感謝です」と感想を語った。
なお、この様子を見られる特典映像付き配信チケットは、9月7日午後11時59分までオンラインで見逃し配信中（チケット販売は同日午後8時まで）。
■『LOVE IT! ROCK 2025』出演者
【MC】
川島明（麒麟）／田村真子（TBSアナウンサー）
出演者
【月曜メンバー】
なすなかにし／馬場裕之（ロバート）／ぼる塾／本並健治／丸山桂里奈
【火曜メンバー】
アインシュタイン／ビビる大木／モグライダー／若槻千夏
【水曜メンバー】
アルコ＆ピース／柴田英嗣（アンタッチャブル）／見取り図／矢田亜希子／ロングコートダディ
【木曜メンバー】
石田明（NON STYLE）／ギャル曽根／男性ブランコ／ニューヨーク／横田真悠／令和ロマン
【金曜メンバー】
太田博久（ジャングルポケット）／くっきー！（野性爆弾）／近藤千尋／東京ホテイソン／宮下草薙
【ゲスト】
青木マッチョ（かけおち）／岩崎大昇（KEY TO LIT）（※崎＝たつさき）／おいでやす小田／かが屋／コットン／小森隼（GENERATIONS）／佐野晶哉（Aぇ! group）／さらば青春の光／三拍子／サンボマスター／すゑひろがりず／タイムマシーン3号／超ときめき▼（ハート）宣伝部／鶴崎修功／マヂカルラブリー／マユリカ／山添寛（相席スタート）／RAG FAIR
【サプライズゲスト】
MONGOL800
【TBSアナウンサー】
赤荻歩／熊崎風斗／南後杏子／南波雅俊
【ラヴィットアーティスト】
おだみょん／湘南乃ビリッ！／赤坂サイファー／チャーハン大捜査線／青春★サーズデイ／ラヴィットキッド／金曜アカペラ部／超ときめき▼（ハート）ラヴィット！宣伝部／川島兄弟／ヒヤシンス feat. ケンジホンナミ／南波雅俊／ジョン万次郎 Produced by 宮舘涼太
【スペシャルアーティスト】
サンボマスター／RAG FAIR／超ときめき▼（ハート）宣伝部
