¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×Æü¥Æ¥ì¡Ö´°Á´ÉÔÎÑ¡×Æ©ÌÀ´¶¤Ï·òºß¡Ö¥Þ¥Á¥¢¥×¤Î¥ë¥Ê¡×¢ªÀµÂÎ½÷Í¥¤ÎÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤ËÁûÁ³¡¡ÉÂµ¤¤Ç°ì»þµÙÍÜ¤â½Ð±éºîÁý
¡¡£²£¶Æü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö´°Á´ÉÔÎÑ¡Ý±£¤¹Èþ³Ø¡¢Ë½¤¯³Ð¸ç¡Ý¡×¤ÏÂè£¹ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂóºÈ¡ÊÁ°ÅÄ¸øµ±¡Ë¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦ÆâÌî¡Ê²ì²°ÁÔÌé¡Ë¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ö¥ë¥Ê¡×¤Î¼«Âð¤Ë¹Ô¤¯¡£¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤¹¤°¤Ë¥ë¥Ê¤ÎÃ¶Æá¤¬µ¢Âð¤·¤Æ½¤Íå¾ìÆÍÆþ¡£¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë±£¤ì¤¿ÆâÌî¤Îµß½ÐºîÀï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ë¥Ê¡×¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢Ã«Â¼Èþ·î¡Ê£³£µ¡Ë¡££²£°£°£²Ç¯¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Þ¤ó¤Æ¤ó¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤éÃå¼Â¤ËºîÉÊ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿À¶½ãÇÉ¤Ç¡¢£²£°£²£±Ç¯¤Ë»ýÉÂ¤Î¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤òµ¯°ø¤È¤¹¤ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤ÎÈ¯¾É¤Ç°ì»þµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ½Ð±éºî¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÏÁûÁ³¡£°µÅÝÅª¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¥·¡¼¥ó¤«¤é°ÛºÌ¤òÊü¤Á¡¢£Ø¤Ç¤Ï¡ÖÃ«Â¼Èþ·î¹¥¤¤ä¤Ê¤¢¡¡²¿¤À¤í¡¢²èÌÌ¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤«±Ç²èÅö¤¿¤ê¤ä¤ï¡ª¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤ë°Â¿´´¶¤È¤¤¤¦¤«¡×¡ÖÄÁ¤·¤¯Ã«Â¼Èþ·î¡×¡ÖÃ«Â¼Èþ·îµ´¤Î¤è¤¦¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¡ÖÃ«Â¼Èþ·î¤ò¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡£¡×¡ÖÃ«Â¼Èþ·î¡Ä¡©¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£