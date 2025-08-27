〈なんで貴重な生態系のある釧路湿原にメガソーラー建設しなきゃならないのか〉

7月2日、モデルの冨永愛のXの投稿でSNSに火が付いたのは、「釧路湿原国立公園」周辺で相次ぐ大規模太陽光発電施設（メガソーラー）の建設問題。実態を追うため、「週刊文春」記者は釧路へと飛んだ――。

総面積2.6万haの釧路湿原は、国指定特別天然記念物タンチョウの繁殖地で知られ、釧路市指定の天然記念物キタサンショウウオの生息地でもある。そんな希少生物の宝庫でメガソーラーの建設ラッシュが進む。



釧路湿原で進むメガソーラー建設（猛禽類医学研究所のSNSより）

「事前の環境調査が不十分のまま着工されたことは極めて問題」

建設反対の声が吹き荒れる中、批判が集まるのが、釧路市北斗でまさに進行中の日本エコロジー社（大阪市）によるメガソーラー建設だ。

釧路市にある猛禽類医学研究所の齊藤慶輔代表は、同社が建設中の施設について問題点をこう指摘する。

「問題になっている建設地では、タンチョウの現地調査は行われず、専門家一人のヒアリングのみ。国指定の天然記念物オジロワシも調査に適した繁殖期を外し、数日しか行われていません。希少な夏鳥であるチュウヒに至っては調査もされていない。付近ではいずれの動物も生息が確認されており、事前の環境調査が不十分のまま着工されたことは極めて問題です」

同社の建設計画については、文化庁も8月26日に「環境調査が不十分な場合には原状回復を求める可能性もある」との見解を示している。

日本エコロジー社に取材したところ、同社代表取締役が応じた。

「本事業地は『釧路湿原国立公園』内ではなく、開発可能エリアに位置しております。SNS等で『湿原内』との誤解が広がっていますが、事実ではございません。弊社は釧路市ガイドラインに基づき、専門業者による調査を実施し、専門家の評価を得て行政受理を経て事業を開始しております。適法に受理された事業が不当に非難されるべきではないと考えております。調査基準が行政において必ずしも明確でなかったため、弊社は追加調査を繰り返し実施いたしました。今後は調査基準の明文化を行政に要望しつつ、誠実に対応してまいります」。

文化庁による見解の受け止めについては、「弊社の調査は適切に実施され、行政受理を得ております。（調査が）不十分であれば受理されることはないと認識しております。文化財保護法や国立公園法は主に国立公園内を対象とする規制であり、本事業は適法に進められております」等と反論した。

8月27日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および8月28日（木）発売の「週刊文春」では他にも、建設問題を巡る小泉進次郎元環境相の動き、釧路湿原の乱開発について地元で“戦犯”扱いされる蝦名大也前市長への60分にわたる直撃取材の内容などを詳報している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年9月4日号）