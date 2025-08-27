女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）は２７日に、第１０８話が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

嵩（北村匠海）のもとに、小学生からのファンレターが届く。のぶ（今田美桜）は「小学生の女の子からよ」と言って嵩に渡した。

嵩は「へ〜」と感心しながら、文面に目を通す―。「この少女のハガキが、嵩の心をかき乱すきっかけとなるのです」というナレーションが入り、「中里佳保」の差出人が画面にアップで映し出された。

ネットは「中里佳保」に注目。「中里佳保ちゃん。。これって中園ミホさん？」「中里佳保って聞くと中園ミホさん思い浮かぶけどもマジでご本人！？」「マジかよ、たまるかあ！」「脚本家中園ミホ乱入」「え！？中園さんの話なんだ！？」「脚本家本人がモデルのキャラ出るのって珍しくない？」と、脚本家の中園ミホさんだと想像。

２０２３年１０月に「あんぱん」の制作を発表した際、中園さんは「とても個人的な打ち明け話をします」と前置きして「アンパンマンが誕生するずっと前、小学生の私は、やなせさんと文通をしていました」と告白。「『愛する歌』という詩集に感動して手紙を送ったところ、すぐにお返事をくださったのです。何度かお目にかかったこともあります。やなせさんはいつもやさしい笑顔を浮かべ、『元気ですか？お腹はすいていませんか？』と声をかけてくれました」と明かしている。

これを思い出したファンは「たしか子どもの頃にやなせたかしと文通していたと話していた」「中里佳保→中園ミホ、そういうことなのね。やなせたかしと文通してたらしいし…脚本家ご本人登場もあるのかなぁ」と期待した。

またファンレターの内容も気になる人が続出。数秒しか画面に映し出されなかったため、「めいわくってファンレターに書いてあった？」「めいわくです？」「ファンレターのめいわくです。どんな内容なの？気になりすぎる！」「『めいわく』だけ見えて、なんて内容だったのか気になってた」との声もあがった。

【ファンレターの内容全文】

やないたかし先生、はじめまして。私は小学四年生の中里佳保です。やない先生の詩の一言一言に、とてもとても感動しました。どうやったらこんな詩が思い浮かぶだろう、どんな暮らしをしているんだろうと毎日考えています。ぜひいつかやない先生の所に遊びに行きたいです。めいわくでなかったら遊びに行かせてください。中里佳保