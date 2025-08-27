J1湘南にG大阪から育成型期限付き移籍したDF中野伸哉（22）が27日、神奈川県平塚市内で行われたチーム練習に合流した。

鳥栖U―18時代に16歳で2種登録選手としてJ1デビュー。「育成型」の移籍としては異色で、22歳ですでにJ1通算出場96試合の実績を持つ即戦力だ。鳥栖時代は3バック左や左ウイングバックが主戦場。4バック中心のG大阪では出場機会が減ったものの、湘南は慣れた3バック布陣とあり「1対1で負けない守備や、攻撃でもアシストやゴールも狙っていきたい」と攻守で戦力になる決意を示した。

浦和から7月に期限付き加入したFW二田理央とは鳥栖U―18の同期で、高校3年のほぼ同時期にトップ昇格した盟友。合流初日もさっそく行動をともにし「プロでもちょっとだけ一緒にやった。理央がいるのは心強い」と笑顔を見せた。

湘南は11試合勝ちなしとトンネルから抜け出せず、前節岡山に敗れてJ2降格圏の18位へ後退した。中野は「湘南の力になりたいと思って来た。残留という結果へ、自分の力を精一杯出したい」と意気込んだ。もっとも次節の31日ホームG大阪戦は、契約上の理由で出場できず「タイミングが良くなかった」と苦笑い。「チームにしっかりなじんでアピールして、特長を出せるようにしたい」と短い助走期間にする構えだ。