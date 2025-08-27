ディーン・フジオカ、永野芽郁＆江頭2：50「オールスター感謝祭」騒動の真相明かす
【モデルプレス＝2025/08/27】俳優のディーン・フジオカが8月26日、ラジオ番組「THE TRAD」（TOKYO FM／月〜木曜午後3時〜）にゲストとして出演。3月29日に放送されたTBS系「オールスター感謝祭’25春」にて、お笑いタレントの江頭2：50の暴走から女優・永野芽郁を守ったとされていることについて触れた。
【写真】江頭2：50、永野芽郁への謝罪動画
3月放送の同番組では、暴走する江頭に永野が追いかけられ涙したことが話題に。このときディーンは江頭を手で制止し、永野から江頭を阻んだ様子がSNS上で注目されていた。この日のパーソナリティを務めた俳優の稲垣吾郎は、ディーンについて同番組以来の共演だと回顧。「あれは自然と身体が動きましたか？」と当時について振られたディーンは「エガちゃんに触るとご利益があるっていう都市伝説を聞いたことがあって。『肌に触れてみよう』っていう」と手を伸ばした意外な理由を明かした。
稲垣が「守るっていうのもあったけど…」と口にすると、ディーンは「もちろんもちろん」「『エガちゃんが近づいてきた！』と思って『触っちゃえー！』みたいな」と守る意思はあったものの、興味から手を伸ばしたことを朗らかに答えた。
すると、稲垣は「僕真っ先に逃げました」とユーモアに返答し、ディーンも「すごかったですね。勢いが」と同意。また、稲垣が「いろいろありましたね。あのスタジオの空気！あのあとね」と当時を振り返ると、ディーンは「すごかったですね。独特でしたね」と話した。（modelpress編集部）
◆ディーン・フジオカ「オールスター感謝祭」話題に言及
