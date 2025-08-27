乃木坂46小川彩、金髪ギャル姿で雰囲気ガラリ「お人形さんみたい」「似合う」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/27】乃木坂46の小川彩が26日、自身のブログを更新。金髪姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】乃木坂46メンバー、別人級の金髪ギャル姿
小川は「TikTokショートドラマ『奏のララ』ついに本日第1話が公開されました」とつづり、オフショットを公開。「ララの元気でポジティブで一生懸命な姿、ララや奏の気持ちの変化や、周りとの関係性もどう変わっていくのか注目していただいて、そして一緒に青春を感じてくれたら嬉しいです」と呼びかけた。写真では、金髪のウィッグを着用しており「ギャルになれて、ララになれて嬉しかったです」としている。
この投稿に、ファンからは「お人形さんみたい」「別人級」「可愛すぎ」「大天才」「金髪も似合う」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
