VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテインメント企業、ClaN Entertainmentは27日、7人組バーチャルアイドルグループ「FouRTe Project」（フォルテ・プロジェクト）の始動を発表した。“運命を切り開くアイドルグループ”をテーマに、歌とダンスで夢を追いかける7人の物語を描く新時代のバーチャルアイドルをプロデュースする。

バーチャルアイドルとは、コンピューターグラフィック（CG）で創造された実在しない架空のキャラクターで、アイドル活動を仮想世界で行う。今回のグループのメンバーキャラクタービジュアルはタロットカードの意匠をモチーフにデザイン。アイドルとしてのパフォーマンスを最大限に表現できるビジュアルを実現させた。

メンバーは剣翔（つるぎ しょう）、玖音レオ（くおん れお）、朔楽はるひ（さくら はるひ）、朔楽はづき（さくら はづき）、アルテ・ロベルト、翠凰稜巳（すおう いづみ）、御影漣（みかげ れん）の7人。27日から各SNSの公式アカウントも開設された。デビュー日の9月25日まで、歌やダンスのコンテンツを毎日配信するカウントダウンキャンペーンも行うという。またデビュー曲は、世界的に活躍する音楽プロデューサー、☆Taku Takahashiがプロデュースし、キャッチーで心に残る新時代のアイドルソングとして、9月25日に各音楽配信サービスでリリース予定となっている。