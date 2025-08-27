女優の吉田羊が27日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。フジテレビの大ヒットドラマ「HERO」の出演が決まった時に「やっぱりね」と思った理由を明かした。

「芸能生活忘れられない出来事ベスト3」で「ドラマ『HERO』の出演が決まった年のお正月」を2位に挙げた吉田。ドラマは2014年に放送された大ヒットシリーズの続編。「この年のお正月、年末年始で実家に帰ってたんですね。年が明けて、さあ東京に帰ろうと福岡空港で飛行機を待っておりましたら、“機材不良で飛行機が飛びません”と。で、“復活するのは夕方です”って言われて。朝8時ぐらいの飛行機だったんですよ。“夕方まで待つの？”と思ったんです。で、周りは飛行機から新幹線に切り替えて帰ろうとする人、夕方まで待とうとする人、別の便に振り替えようとする人。でも、いかんせん繁忙期だから、空きの飛行機が全くないわけですよ。で、“どうしようかな”って。周りはもうイライラしてる人も多い。“なんだよ、正月から”なんて言ってる人も多かったんですけど、その時に私、瞬間的に“あ、今年なんか大きい仕事決まるな”と思ったんです」と明かした。

「“お正月早々、こんな思いをするぐらいだったら、それを凌駕するぐらい何かいい仕事が決まるんだわ”って。だから一切“チッ”とも思わなかったんです」と吉田。「でも、実際に『HERO』の仕事が来た時に、“あ、やっぱりね”と思ったんです。だからやっぱり思考って必要だなと思ったんです、ポジティブ思考」と話した。

「いい方に考えた方が。楽しいことを考えた方がいいじゃないですか。だから物をなくした時も、もちろん大事にしてた物をなくした時は凄く悲しいですけど、でもその代わりに、あ、きっと身代わりになってくれたんだなとか、命拾いしたなって思うようになって」とした。