サッカー元日本代表監督の岡田武史氏（69）が27日放送の文化放送「くにまる食堂」（月〜木曜前9・00）にリモート出演。愛媛と東京、神奈川を行き来する多忙な日々を送っていることを明かした。

J2今治のオーナーを務める岡田氏。生活の拠点について聞かれると、「最近は行ったり来たりしているので、愛媛が3分の2くらい。妻が神奈川県の逗子にいるので、逗子と東京で3分の1くらい」と多忙な日々を過ごしていることを明かした。

「僕は某飛行機会社の搭乗回数が日本で1位で、年間160何回乗ってますね」と“日本一”の利用者であることも打ち明け、「自転車のようにお使いいただき、ありがとうございますって言われてるんで」と笑い飛ばした。

岡田氏は元日本代表監督として、2度のW杯を指揮。2014年11月にFC今治のオーナーに就任。当時は四国リーグを戦っていたが、17年にJFL初昇格すると、19年にはJFLで2位に入り、J3昇格を果たしてJリーグに初参入した。オーナー就任10年目だった昨年、チームはリーグ2位となり、J2初昇格を決めた。