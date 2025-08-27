°Ý¿·¡¦ÀÐ°æ¾Ï»²±¡µÄ°÷¤Î¼«Âð¤ä»öÌ³½ê¤Ê¤É¤ò²ÈÂðÁÜº÷¡¡Èë½ñµëÍ¿º¾¼è¤Îµ¿¤¤¡¡Ãæ»Ê¹¨´´»öÄ¹¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤òÇÄ°®¤·¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡×¤ÎÀÐ°æ¾Ï»²µÄ±¡µÄ°÷¤¬¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤¸øÀßÈë½ñ¤ÎµëÍ¿¤ò¹ñ¤«¤é¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤¬º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÀÐ°æµÄ°÷¤Î¼«Âð¤ä»öÌ³½ê¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡ÖÀÐ°æ¾ÏµÄ°÷¤Î¼«Âð¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×
ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤¬º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤Ç²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡×¤ÎÀÐ°æ¾Ï»²µÄ±¡µÄ°÷¡Ê68¡Ë¤Î°ñ¾ë¸©¼è¼ê»Ô¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤äÃÏ¸µ»öÌ³½ê¡¢¤½¤ì¤ËµÄ°÷²ñ´Û»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÐ°æµÄ°÷¤Ï¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤¤¿ÍÊª¤ò¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤Æ¡¢¹ñ¤«¤éµëÍ¿¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ°æµÄ°÷¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡×¤ÎÃæ»Ê¹¨´´»öÄ¹¤Ï¡Ä¡£
¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡× Ãæ»Ê¹¨ ´´»öÄ¹
¡ÖÁÜºº¤Ë¤ÏÁ´ÌÌÅª¤ËÅÞ¤È¤·¤Æ¤â¶¨ÎÏ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤È¤Ï¤Þ¤ÀÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ö¼Â´Ø·¸¤òÅÞ¤È¤·¤Æ¤âÇÄ°®¤ò¤·¤Æ¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÆÃÁÜÉô¤Ï´Ø·¸¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ê¤É¤ò²¡¼ý¤·¡¢Èë½ñµëÍ¿¤ò¤á¤°¤ë¶â¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£