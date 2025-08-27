

東かがわ市／上村一郎 市長

香川県東かがわ市で、8月に予定されていた現代アート展が開かれていない問題です。「東かがわ市教育委員会後援」という事実と異なる情報がホームページから削除された一方、上村市長はこの後の介入が「難しい」と話しました。

問題になっているのは「HIKE！ HIKETAー東かがわ国際芸術祭ー」です。

瀬戸内国際芸術祭の夏会期に合わせて開催するとしていましたが、8月上旬、アーティストから「作品を貸し出している芸術祭が開催されていない」と東かがわ市に相談があったということです。

またアート展のホームページには「東かがわ市教育委員会が後援」と事実と異なる情報が掲載されていました。東かがわ市はアート展の主催者に文言の削除を要請し、その後、削除されました。

他にも住民やアーティストへ経緯などを説明するよう主催者へ要請していましたが、東かがわ市は現在のところ説明があったか把握していないということです。

「民間の主催団体と民間のアーティストさんのやりとりではありますので、なかなか行政が介入しづらい部分はありつつも、もちろん相談があったらどのような形であっても相談に乗るようにはしている」