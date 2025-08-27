ドル円１４７．７０近辺、ユーロドル１．１６１５近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は147.70近辺、ユーロドルは1.1615近辺で推移している。



東京午前から昼過ぎにかかてはドル買いが優勢だった。ドル円は147.30付近を安値に147.97近辺まで買われ、ユーロドルは1.1649近辺から1.1612近辺まで軟化した。総じてリスク動向が安定したことでユーロ円も171.55近辺から171.91近辺まで円安に傾いた。昨日のトランプ米大統領がクック米ＦＲＢ理事を解任といった不安材料が払しょくされたことが市場に安心感を与えているようだ。また、一部からは仲値に向けた外貨需要も指摘された。



しかし、足元のマーケットでは、ドル円は147.60台、ユーロ円は171.60付近へと反落している。ユーロドルは1.1620付近で下げ一服。欧州にとっては９月８日の実施される予定の仏内閣に対する信任投票が不安材料となっている。再び首相が交代することが現実味を帯びてきている。





USD/JPY 147.72 EUR/USD 1.1616 EUR/JPY 171.60

