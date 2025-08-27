¡ÖÆüÀ¶¾Æ¤½¤Ð U.F.O. ¥½¡¼¥¹¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×£±Æü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ±¿¹Ô
ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Ï8·î23Æü¡¢Åì³¤Î¹µÒÅ´Æ»¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÆüÀ¶¾Æ¤½¤Ð U.F.O. ¥½¡¼¥¹¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤òÅìµþ±Ø¡Á¿·Âçºå±Ø´Ö¤Ç±¿¹Ô¤·¤¿¡£
Æ±´ë²è¤Ï¡¢¿Íµ¤YouTuberŽ¥¤½¤íÃ«»á¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤½¤íÃ«¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ã¤Á¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓCM¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥½¡¼¥¹¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤ò¼ÂºÝ¤Î¿·´´Àþ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£CMÊü±ÇÄ¾¸å¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥½¡¼¥¹¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡¢¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼Â¸½¤·¡¢Ìó40Ì¾¤Î¡ÖU.F.O.¡×¥Õ¥¡¥ó¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¿·´´Àþ¤Î1¼ÖÎ¾¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÂß¤·ÀÚ¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤ä¥¬¡¼¥é¥ó¥É¡¢ºÂÀÊ¥Ø¥Ã¥É¥«¥Ð¡¼¤Ê¤É¤ÇÁõ¾þ¡£¡ÖU.F.O.¡×°ì¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¼ÖÆâ¤ò¸«¤¿»²²Ã¼Ô¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¡ÖU.F.O.¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡ÈU.F.O.¤Ö¤ÃÇ»¤¤¥¯¥¤¥º´ë²è¡É¤ò³«ºÅ¡£¡Ö¡ÈU¡É¤Ï¤¦¤Þ¤¤¡¢¡ÈF¡É¤Ï¤Õ¤È¤¤¡¢¡ÈO¡É¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤ÊÌäÂê¤«¤é¡¢¡ÖÃÂÀ¸¤·¤¿Æü¤Ï?¡×¡ÖÅòÀÚ¤ê·ê¤Î¿ô¤Ï²¿¸Ä?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æñ²ò¤ÊÌäÂê¤Þ¤Ç¹ç·×10Ìä½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¡£Á´ÌäÀµ²ò¼Ô¤Ï¤ª¤é¤º¡¢9ÌäÀµ²ò¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤¬2Ì¾¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£Àµ²ò¿ô¾å°Ì7Ì¾¤Ë¤Ï¡ÖÆüÀ¶¾Æ¤½¤Ð U.F.O.¡×1¥±¡¼¥¹¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖU.F.O.¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤·¤¿
»²²Ã¼Ô¤Ï¡ÖU.F.O.¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï
¼Â¿©¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¼ÖÆâÈÎÇä°÷¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÀìÍÑ¥«¡¼¥È¤Ç½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¡ÖU.F.O.¡×¤òÄó¶¡¡£¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¡¢¹á¤ê¹â¤¤¥½¡¼¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖU.F.O.¡×¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¡ÈÈóÆü¾ïÂÎ¸³¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¡ÖU.F.O.¡×¤òÄó¶¡¤·¤¿
¤Þ¤¿¡¢¿©¸å¤Ë¤Ï¡ÖU.F.O.¡×¤È²Ö²¦¤Î¡Ö¥ê¥»¥Ã¥·¥å¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¡Ö¥ê¥»¥Ã¥·¥å½ü¶ÝEX ¥ï¥¤¥É¥¸¥§¥Ã¥È ¥¹¥È¥í¥ó¥°¡×¤¬°ì¿Í°ì¿Í¤ËÇÛ¤é¤ì¡¢Á´°÷¤Ç°ìµ¤¤ËÊ®¼Í¤·¤Æ¥·¡¼¥È¤ËÉÕÃå¤·¤¿¡ÖU.F.O.¡×¤Î¹á¤ê¤ò¾Ã½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¿·´´Àþ¤Ï½é¤á¤Æ!¡×¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡£
¥³¥é¥ÜÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¡Ö¥ê¥»¥Ã¥·¥å½ü¶ÝEX ¥ï¥¤¥É¥¸¥§¥Ã¥È ¥¹¥È¥í¥ó¥°¡×