タレントのマツコ・デラックスが２６日、ＴＢＳ系「マツコの知らない世界」で、男性がモテるのは「結局、顔」というサニブラウン・ハキームに対し「バカだねえ」と一蹴した。

この日は世界陸上特集で、織田裕二とサニブラウンがスタジオに登場。サニブラウンの子供の頃のかけっこの映像などが流された。スタートが遅れてもゴボウ抜きの圧倒的な速さに、マツコも織田も感心しきりだ。

あまりの速さにマツコは「かけっこが速いヤツが一番モテる」というと、サニブラウンは「それはないっすよ」。すぐにマツコは「あんの！」と反論し、織田も「（リレーでも）アンカーだってぶち抜いたらカッコイイ」とマツコに同調だ。

マツコは「それは自分がその立場だから気付いてないだけよ」というと、サニブラウンは「実体験でないっすよ」と再び反論。マツコは「頭のいい子、かっこいい子、いろんなのあるけど、かけっこが一番強い」と言うも、サニブラウンは「結局、顔じゃないですか？」。

マツコは「バカだねえ。何を言ってんのよ」と呆れ顔。織田も「女の人に失礼だよ、顔っていったら」とたしなめ、サニブラウンも「すいません」と謝っていた。