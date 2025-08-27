兵庫県が性的少数者（ＬＧＢＴＱ）が働きやすい職場づくりなどに関して県内企業を初めて調査したところ、性的少数者へのハラスメント防止について４割近くが何も対策を講じていないことがわかった。

性的少数者への嫌がらせは「ＳＯＧＩ（ソジ）ハラスメント」と呼ばれ、職場での対策が義務化されているが、対応の遅れが浮き彫りになった。（増田博一）

ＳＯＧＩとは恋愛対象などの性的指向（Sexual Orientation）や性自認（Gender Identity）の頭文字を示す。ＳＯＧＩハラは、職場や学校などで性的少数者の性的指向などについて侮辱をしたり、暴露したりすることを指す。

２０２０年６月施行の改正労働施策総合推進法（パワハラ防止法）の指針で、パワハラの代表的類型の中に「性的指向・性自認に関する侮辱的な言動」などが明示され、企業側に予防策の策定が義務付けられた。２２年４月からは中小企業も対象となっている。

県は、２４年１２月〜２５年３月、性的少数者が働きやすい職場づくりの取り組み状況についてアンケートを実施。県内で従業員５０人以上の５３２０社のうち９３０社から回答を得た。

代表的な六つの対策について質問したところ、「性的指向・性自認にかかるハラスメントを社内規定などに記載」が２７％と最も多く、「相談窓口の設置」の２６％、「採用に関する配慮（性別欄の見直しなど）」の２２％と続いた。

一方、いずれかの対策について「既に実施」は４７％にとどまった。「実施・検討していない」は３７％で、従業員９９人以下の企業では４２％となるなど、事業所の規模が小さいほど対策を取っていない割合が高かった。

課題（複数回答）は、「トイレなどの環境整備が費用面や建物の構造上、困難」が５９％と最多。「当事者のニーズや意見の把握が難しい」が５８％で続いた。県人権推進室は「調査でわかった実態を踏まえ、企業への働きかけや当事者への支援などの施策を検討する」としている。

◇

ＳＯＧＩハラなど性的少数者の悩みは、県の電話相談窓口（０５０・３６３７・７５２１、毎週土曜午後６〜９時）へ。支援団体のスタッフが対応し、面談（要予約）も受け付けている。