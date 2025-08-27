外為サマリー：一時１４７円９０銭台へ上昇、需給要因でのドル買い優勢 外為サマリー：一時１４７円９０銭台へ上昇、需給要因でのドル買い優勢

２７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４７円８１銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７１円７６銭前後と同１０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１４７円４０銭台で推移していたが、午後２時頃に１４７円９６銭前後まで上昇した。ただ、１４８円ラインに接近したことでポジション調整の売りも膨らみ午後３時にかけ１４７円８０銭台へ軟化した。月末に接近した需給要因もあり、ドル買い・円売りが強まった様子だ。トランプ米大統領がクック米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）理事を解任することを表明し、クックＦＲＢ理事が辞任を拒否し訴訟に踏み切る騒動となったことは、ＦＲＢの独立性を脅かすドル安要因と受け止められているが、当面は新たな展開待ちとなっている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６２０ドル前後と同横ばい圏で推移している。









出所：MINKABU PRESS