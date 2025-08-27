太平洋戦争末期、日本軍が米艦船を確実に攻撃できる「海の特攻兵器」として開発した人間魚雷「回天」や特殊潜航艇「蛟龍（こうりゅう）」などの出撃拠点が山口県平生（ひらお）町にあった。

跡地に建設された阿多田（あたた）交流館で今夏、史実を伝える戦後８０年の特別展が開かれる中、蛟龍の搭乗員として訓練を重ねた９６歳の男性が読売新聞の取材に応じた。「命を犠牲にすれば勝てると信じていた自分は哀れだった」。無謀な任務を疑うことがなかった当時の心境を振り返った。（河村輝樹）

衷心熱望

詰め襟の制服姿のりりしい若者たちがカメラに視線を向けている。１９４５年６月８日、同町にあった旧海軍大竹潜水学校柳井分校で撮影された１枚だ。

「戦時中の記憶はほとんど忘れたが、蛟龍に乗るために励んだ訓練は覚えている」。篠原光雄さん（福岡県田川市）は色あせた写真や資料を見つめながら、戦争に翻弄（ほんろう）された青春を思い起こした。

１５歳の時、海軍飛行予科練習生（予科練）に志願し、山口県防府市で厳しい新兵教育を受けた。特攻隊員の募集があったのは、旧徳山市（現周南市）の通信施設で実習中のことだった。

「衷心（心底から）熱望」「希望」「希望しない」――。上官から紙を渡され、三つから選択するよう指示された。古里・福岡市から面会に訪れた姉と再会した際、駆逐艦の乗組員だった兄の戦死を知らされていた篠原さんは、迷わず「衷心熱望」を選んだ。敵討ちで頭がいっぱいだった。

「潔く死ぬ」

蛟龍の搭乗員を命じられ、同分校に入校した。４４年開校の分校は蛟龍・海龍と回天の搭乗員を養成した訓練基地だ。蛟龍は真珠湾攻撃にも使われた特殊潜航艇「甲標的」の最新型で全長２６メートル。５人乗りで、魚雷を２本積んで敵艦船に接近、攻撃する。養成期間は２〜３か月程度で、篠原さんは潜水艦や魚雷の構造や、通信と同時に潜行・浮上操作を受け持つ知識をたたき込まれた。体力をつけるため、オールで船をこぐカッター（大型ボート）訓練にも打ち込んだ。同期で最年少のため、訓練についていくのに精いっぱいだった。

平生町教育委員会によると、基地内は蛟龍・海龍と回天のエリアが高さ約２メートルの竹垣で仕切られていた。敵艦船への体当たりが前提の人間魚雷と比べると、潜航艇は搭乗員の生存可能性が高い。回天搭乗員の決意が鈍らないように、交流は遮断されていたという。

篠原さんも接触の機会はなかったが、訓練中の回天から海面に潜望鏡が延びているのを見た記憶がある。「回天を載せた潜水艦を帽子を振って見送ったのを覚えている」と振り返る。

訓練を終え、広島県呉市の基地で出撃を待ち続けた篠原さんは、蛟龍を一度も見ることなく終戦を迎えた。「当時は考えも幼く、『潔く死んでやる』と格好のいいことばかり言っていた。実際は人が死ぬことがどういうものなのか、想像や理解もできていなかった」

生きる喜び

戦後は海外の残留兵士を帰還させる復員船の乗組員となり、船上から眺めた景色を筆と墨で写生するうちに絵を描く面白さに目覚めた。帰郷後、銀幕のスターを描く映画看板の絵師の門をたたき、独立後は田川市に拠点を移して活躍した。

駆け出しの頃、戦時下の日本では動員された女子学生が兵器製造を担った一方、米国では３９年に大作「風と共に去りぬ」が最新技術でカラー上映されていたと知り、どれだけ無謀な戦争だったかを思い知った。

戦争体験は十数年前から地元住民グループ「田川映画愛好会」の聞き取りで語るようになった。自身の半生を振り返り、若い人たちにも熱中できることを見つけ、生きる喜びを実感してほしいという思いからだ。

「自分は軍国教育を受け、命を犠牲にすれば戦争に勝てると信じてしまっていた」と語る篠原さん。「今の若者には命の大切さを学んでもらい、二度と戦争を起こしてほしくない。他者を思いやる心を育てる教育を徹底することが平和につながる」と力を込めた。

◇

阿多田交流館で９月２１日まで開かれている特別展は回天に焦点を当て、元搭乗員が出撃時の様子を回想して描いた墨絵など約６０点を展示している。終戦後の８月１８日未明に基地内で自決した特攻隊長が短歌やげき文を記した「自啓録」が来場者の注目を集める。

入館無料。午前９時〜午後４時。月曜休館。問い合わせは交流館（０８２０・５６・１１００）へ。

◆大竹潜水学校柳井分校＝瀬戸内海に面した半島で住民を強制退去させて着工し、潜水艦の乗組員を養成する海軍潜水学校（広島県大竹市）の分校として開校。１９４５年３月に蛟龍・海龍、回天の訓練基地となり、７月には回天を搭載した潜水艦「伊５８」が搭乗員を乗せて出撃した。