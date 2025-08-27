今仙電機、今期配当を2円増額修正

今仙電機製作所 <7266> [東証Ｓ] が8月27日大引け後(15:40)に配当修正を発表。26年3月期の上期配当を従来計画の10円→12円(前年同期は7.5円)に増額し、年間配当は22円になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本年５月14日に開示したとおり、資本コストや株価を意識した経営への取り組みとして、キャッシュ創出の安定化、資本効率の追求、株主への還元を重視しながら、将来成長に資するキャッシュの使用をすることを基本施策としております。業績回復を確実に行うことで資金を獲得し、事業成長に向けた投資と株主への還元水準の向上を目指しており、これに合わせて配当方針を以下のとおり見直ししております。・業績回復に応じた安定的増配・配当性向30％を目標とし、年次の経営環境や業績により決定当期の業績の進捗が予定通りであることに加え、本年８月８日に開示したとおり、投資有価証券売却益を計上する見込みとなったことから、前述の配当方針に基づき、第２四半期末の配当予想を１株当たり12円00銭（年間配当金22円）とさせていただくものであります。なお、通期業績予想の変更はありません。

