東京ディズニーリゾートの公式SNSにて、渡辺翔太（Snow Man）が東京ディズニーリゾートを満喫している姿が公開され、「かわいい」の声が殺到している。

【画像】2パターンの“ディズニーコーデ”でポーズをきめる渡辺翔太／【動画】ぴょんぴょん跳ねてはしゃぐ姿も

■渡辺翔太が2パターンのディズニーコーデを披露！

公開されたのは、8月28日放送の『この世界は1ダフル』（フジテレビ系）のオフショット。番組では東京ディズニーリゾートがもっと楽しくなる情報を紹介。“ディズニー初心者”の渡辺＆東野幸治と、“ディズニー大好き”の野呂佳代＆前田敦子＆劇団ひとりがアトラクションやびしょ濡れプログラムで大はしゃぎする。

写真1枚目は東京ディズニーシーのプロメテウス火山を背景に、5人が手を広げたポーズをしたショット。渡辺は東野とお揃いのファンタジアミッキーのアロハシャツに黒パンツ、頭には赤いドットリボンが付いたミニーのカチューシャをつけている。また野呂、前田、劇団ひとりもそれぞれディズニーキャラクターがモチーフのアイテムを取り入れたコーディネートだ。

そして2枚目は渡辺のソロショット。ミッキー＆フレンズデザインの吸水速乾Tシャツにグローブシェイプのパオをモチーフにしたカチューシャをつけた渡辺が、カチューシャの上で両手を広げてにっこりしている。

渡辺の姿に、SNSでは「世界一かわいい」「かわいいがすぎる」「かわいいが爆発してる」「天使すぎる」「お顔かわいらしいのにやや男らしい上腕にキュン」「楽しそう」「保護したい」など、多くの反響が寄せられている。

■ぴょんぴょん跳ねてはしゃぐ姿も！『この世界は1ダフル』予告映像

なお、番組公式SNSでは予告映像が公開。渡辺がぴょんぴょん跳ねながら両手を振ってはしゃぐ姿やレストランでおいしそうにフードを味わう姿、爆笑する姿などを見ることができる。

Snow Man

